"Глибоке занепокоєння" Заходу не зупинить українців на шляху до перемоги, а бункер не врятує від покарання російських військових злочинців. Про це попередив керівництво рф міністр оборони України Олексій Резніков.

Жодне "глибоке занепокоєння" Заходу не зупинить українців на шляху до перемоги. Жодний бункер, яким би глибоким він не був, не захистить від покарання російських воєнних злочинців.

Глава Міноборони виклав колаж з двох фото. На одному президент Володимир Зеленський, який 14 вересня відвідав звільнений Ізюм на Харківщині та сфотографувався з бійцями. На другому фото володимира путіна, який спілкується з військовоначальниками за довжелезним столом, дотримуючись дистанції у кілька метрів.

Нагадаємо, що після розгрому на Харківщині Путін змінив командування західного угруповання військ.