Нічний обстріл Харкова: Терехов розповів, де був "приліт" [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Російські війська вночі обстріляли Харків. Окупанти завдали ракетного удару.
Про це повідомляє в Telegram Харківський міський голова Ігор Терехов.
За його словами, "приліт" був у Київському районі.
"Вночі близько о пів на першу ракетний обстріл Київського району. Попередньо без жертв, постраждалих і руйнувань", - повідомив мер.
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