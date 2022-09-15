СБУ викрила колаборантів у Дніпропетровській області [ Редагувати ]
У Дніпропетровській області викрили двох колаборантів, які підтримували окупацію України.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.
Викрито мешканку Кривого Рогу і мешканця Павлограда, які з початку повномасштабного вторгнення РФ через власні акаунти у забороненій соцмережі неодноразово поширювали дописи з підтримкою дій держави-агресора та схваленням тимчасової окупації частини території України.
Згідно з даними слідства, чоловік у своїх дописах підтримував війну проти України та називав її "боротьбою з нацизмом". Жінка, зі свого боку, виступала з підтримкою голови кремля володимира путіна.
Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, яку колаборанти використовували в протиправній діяльності.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури та Павлоградської окружної прокуратури обом повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.
по темі
У Дніпрі викрили співробітницю підприємства ракетно-космічної галузі
Українські військові звільнили місто Ізюм Харківської області від російських окупантів
Унаслідок ворожих обстрілів в Синельниківському районі Дніпропетровської області загинули дві людини, ще один поранений
Вночі проти неділі, 11 вересня, у Дніпрі пролунали вибухи, була оголошена повітряна тривога
Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" СБУ разом з Силами оборони звільнили Високопілля (Херсонська область) і Балаклію (Харківська область) від росіян