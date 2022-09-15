У Дніпропетровській області викрили двох колаборантів, які підтримували окупацію України.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

Викрито мешканку Кривого Рогу і мешканця Павлограда, які з початку повномасштабного вторгнення РФ через власні акаунти у забороненій соцмережі неодноразово поширювали дописи з підтримкою дій держави-агресора та схваленням тимчасової окупації частини території України.

Згідно з даними слідства, чоловік у своїх дописах підтримував війну проти України та називав її "боротьбою з нацизмом". Жінка, зі свого боку, виступала з підтримкою голови кремля володимира путіна.

Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, яку колаборанти використовували в протиправній діяльності.