Ризик потрапити під обстріл лише посилюється

Росія перекидає резерви на Донбас і Запоріжжя. Сили поповнюють виведеними з Харківської області частинами. Звітують у Генштабі. В такий спосіб росіяни хочуть зміцнити першу лінію оборони й не дати ЗСУ повторити бліцкриг. Водночас у військовому відомстві зазначають, що окупанти потерпають від нестачі окремих видів боєприпасів через удари українських сил по логістиці.

Загалом, ситуація на Донеччині та Луганщині залишається складною. Обстріли тривають по всій лінії фронту. Євген Соломін зібрав останні новини й розкаже детальніше про останню добу битви за український Донбас.

На Луганщині біля Білогорівки відновилися бойові дії. Звідти гепає так, що весь Лисичанськ принишк.

Два вибухи.

Окупанти у Рубіжному, Сватовому та Кремінній оговталися від переляку і повертаються у міста, звідки в неділю тікали в Луганськ.

У Кремінній окупанти зірвали український прапор, який повісили партизани та удають, що нікуди й не тікали. Рашисти окопуються в полях. Там же ховають російську техніку.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Фактору неочікуваності, як на Харківщині, на Луганщині не буде - треба запастися терпінням, рашисти теж готуються. Завтра ми в Луганську, на жаль, не будемо... Але скоро.

Проте спокою російським окупантам тут немає. Наші вдарили по колишньому табору в Гончарівці. Тут московити жили та ремонтували свою техніку.

Підгорає в окупантів і в Кадіївці. Напередодні близько дев'ятої ранку прилетіло у район колишнього рудоремонтного заводу. Сьогодні рознесли дислокацію орків в спортінтернаті, в якому вони оселилися ще з 2015 року. Демілітаризація успішна - констатують місцеві. Як і в Перевальську.

Тим часом "мобіки", як тут називають мобілізованих з терористичної "ЛНР" з-під Балаклії встигли добігти до Луганська. Але їх знову хотіли відправити воювати - тепер на донецький напрямок. Жінки ж приїхали "відбивати" своїх чоловіків. Вгамовували всіх російські спецслужби, але і тим дісталось. Бунт триває.

У Станиці Луганській замість зруйнованого ними ж моста, рашисти кинули понтон через Сіверський Донець, і ним пустили транспорт.

Місцеві глузують з цього дива інженерії, адже на Луганщині вже почалися осінні дощі, і після підняття рівня води Сіверського Дінця понтони понесе до русского корабля.

Сдетонировала одна, вторая зашла, здесь почва рыхлая и здесь яма глубокая.

Російські війська на Донеччині не полишають спроб захопити Авдіївку та Бахмут. Без успіху.

Можете бачити образ життя авдіївців. Все знищене, відсутній зв'язок. Вода, електроенергія. Усі радощі цивілізації відсутні.

Стріляють тут постійно. Люди навчилися за звуком визначати, куди летить російський снаряд.

Ми как-то с утра плучили дозу адреналина, не хочется выходить, не-не! Далеко!

За кілька хвилин до цього прилетіло у частину бомбосховища.

Зайшов в одну стіну, пробило другу і лягло. Вот остановилось! От артилерійський снаряд, який прилетів у верх бомбосховища.

З РСЗВ армія російських терористів розстрілювала будинки в Бахмуті. Масований удар призвів до численних пожеж та руйнувань.

В доме был кто? Не-не мы полчаса назад уехали! А собака в вольере была? Да! Вон и двери вынесло. Ось воронка від снаряда, я дома тут была. Мы на улице есть готовим. Начался обстрел и под лестницей пратались.

Павло Дяченко, інспектор Бахмутського відділку Гу НПУ в Донецькій області:

Внаслідок ворожих обстрілів, які тривали майже добу в Бахмуті, є постраждалі, і, на жаль, є загиблі.

Близько півночі росіяни зруйнували багатоповерхівку в Бахмуті. Під завалами є люди. На місці працюють рятувальники. Проводяться аварійно-пошукові роботи.

Нема ні етажа п'ятого повністю. Ми хотіли полізти, но нужно потушить і подивиться що там є.

За попередньої інформації - це відбувся авіаудар. Сусідні будівлі так само пошкоджені

У Краматорську російські терористи обстріляли приватний сектор. Ракета із системи С-300 впала просто посеред житлового кварталу.

Жена говорит, что ракета пролетела над нами. А потом сосед звонит, говорит - выйди на улицу. Ну вышли. Горит…а тут лежит вот эта дура.

Миколаївка вже другий день поспіль зазнає обстрілів. Напередодні росіяни рознесли ЦНАП, тепер на руїни перетворили новий спорткомплекс.

Здесь у нас тренажерний зал был. А сегодня в безпятнадцати час был прилет. Ми так думаем, что с самолета, но точно не знаем. Жалко, что такую красоту у нас разбило.

Росіяни б'ють по цивільних об'єктах. Ризик потрапити під обстріл лише посилюється.

Здравствуйте! На эвакуацию! Полиция Курахово! - А можно тогда я спросю? А куда нас повезут? - Пункт эвауации - Курахово!

Цього разу евакуація проходила на розбитому снарядами колесі. Але виїхати вдалося.

Спасибо! И вам ангелеы-хранители! Все, чтоб вас Бог сохранял, удачи!

На зворотному шляху ще й прапор замінити вдалося - під самим носом у окупантів.