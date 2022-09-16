Місяць залишається до старту опалювального сезону. Календарного. Але і самі українці, і чиновники сподіваються, що погода ще нас порадує, і роботу котелень хоч трохи вдасться відтермінувати, а запаси зекономити.

Що ж до самих запасів. Цьогоріч газу будуть альтернативою дрова. На Хмельниччині вже продали понад 120 тисяч кубів дерева. Це і для населення, і для підприємств критичної інфраструктури. Мої колеги навідалися до одного з лісництв. І далі розкажуть і про ціни, і про черги.

Підійшла черга цієї людини, приїхала, ми склали договір, накладну. Отримав продукцію і нехай зимує в теплій хаті.

Василь Семенович щороку купує дрова у Ярмолинецькому лісництві. До зими готується заздалегідь. Записався на чергу і підготував всі документи на придбання 15 кубометрів деревини. Це максимум в одні руки. Поки забирає частину.

Василь Кирик, місцевий житель:

Купив п'ять кубів дров. Порода - граб, ясень вперемішку... Заплатив 4050 грн. Вистачить. Смотря яка зима, будем дивитися. Півтора місяця, може на два. Я не можу сказати. Дом великий. Мені хватає 3-3,5 машини на сезон.

На цьому підприємстві можна придбати дрова, дошки й паливну тріску.

Один куб дров на Хмельниччині коштує від 500 гривень самовивозом і до 1240 гривень - з доставкою. Для родин військовослужбовців, які виборюють перемогу на фронті й загиблих воїнів - безкоштовно.

Микола Магаляс, лісничий Зіньковецкого лісництва:

Ці дрова адресуються нашому загиблому воїну - Тембачу Юрію Васильовичу, мати просила і ми допомагаєм. Мусимо нарубати, завезти безкоштовно. Віддати честь, бо він віддав за нас життя на передовій.

У цьому лісгоспі щомісяця виготовляють понад три тисячі кубів дров. А ще - організували безвідходне виробництво. Адже нині величезний попит і на дерев'яну тріску.

Микола Магаляс, лісничий Зіньковецкого лісництва:

Тріска паливна, яка використовується для опалення різних видів котелень. Тобто всі теплокомуненерго Хмельниччини, Кам'янець-Подільського, Тернопільщини, Вінничини в нас закуповлюють всі яблуневі заводи, бо їм зараз не рентабельно використовувати газову продукцію і вони перейшли на тріску паливну.

На альтернативному паливі й ця славутська котельня. За сезон три твердопаливні котли використовують до чотирьох тисяч кубів деревини. Це - дрова, щіпа, тирса і відходи з пилорам.

Олександр Шашок, директор котельні:

Серед опалювальних об'єктів у нас ліцей, лікарня міська, житловий будинок багатоповерховий. Ціни не міняються. З початком війни ціна була зафіксована і не змінювалася.

Леонід Радзивілюк, директор Славутської міської лікарні:

Вигідно, тому що опалювальна площа всього 12 з половиною тисяч кв метрів. І з них 12000 опалюється на дровах. Якщо порівняти 3115 гривнів за опалення на дровах і 4400, то, звичайно, 1300 майже, економії. І це в цілому приносить для лікарні два з половиною мільйони.

Програми щодо впровадження альтернативного теплопостачання зупинила широкомасштабна війна, яку розгорнула росія. Чимало громад області встигли лише закупити твердопаливні котли.

Микола Гизимчук, голова Улашанівської ОТГ:

В нас є такі приміщення, котельні, де ми ще торік мали поміняти котли на твердопаливні. Закупили котли. Вони стоять, но дальше провести щось здвигів немає, хоч і проєкти повиготовляли Діло в тому, що гроші не пропускаються.

Дровами опалюють не лише у селах. Хмельничанин пан Валентин подбав про альтернативне опалення ще чотири роки тому, коли будував хату.

Валентин Гаврилюк, житель Хмельницького:

Ми задумались про опалення і рішили, що прийдемо до старого дідівського метода і збудуємо собі грубку. І не просту, а кафєльну, яка тримає дуже довго тепло.

На сезон родині вистачає лише два автопричепи дров, і це в рази дешевше ніж платити за газ. І хоч дерево нині недешеве, щодня у лісгоспі - черги з охочих придбати.

Іван Кирилюк, директор Ярмолинецького лісгоспу:

Черги є, але вони не великі. Ми знаємо, що робити й дипломатично розрулюємо ці моменти. Люди будуть забезпечені дровами на зиму. Наша задача - спокійно пройти з людьми опалювальний сезон.

Вісім лісогосподарських підприємств Хмельниччини від початку року вже реалізували понад 120 тисяч кубометрів дров. До кінця року готові поставити ще 60 тисяч. Цього достатньо, щоб забезпечити потреби жителів області. І допомогти сусідам.