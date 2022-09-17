Чергова порція приниження для путіна! Цього разу все сталося на саміті Шанхайської організації співпраці. Там напередодні президенту рф довелося чекати на свого колегу з Киргизстану. І це серйозна дипломатична зневага. Хоча путін намагався не виявляти емоцій, проте присутні на зустрічі журналісти помітили спад в його настрої. І цей репутаційни удар був тільки початком. Хто ще дав ляпаса очільнику кремля - дивіться в матеріалі Владислава Політа.

Цей підстаркуватий чоловік прагне, щоби його боявся чи не весь світ. Принаймні, саме такі кремлівські наративи час від часу тиражують не лише в російських так званих ЗМІ, а й у західних. Дослівно – "москві важливіше, щоби її боялися, ніж поважали". Та подекуди з путіним трапляються дивні інциденти, які аж ніяк не вказують на те, що "бункерного диктатора" хтось боїться.

Однак, окрім проігнорованих рукостискань і невдалого виконання гімну рф під час візиту російського президента до інших країн, досить часто путіну ніяк не вдається прочитати завчасно написаний для нього ж текст. Бо, мовляв, написав його він сам, цитую, "як курка лапою".

Чергова порція нових принижень чекали на путіна - в Самарканді. До Узбекистану він прибув два дні тому для участі в саміті Шанхайської організації співробітництва. І цього разу чекати його змусив президент Киргизстану. В очікуванні Жапарова путін нервово смикав папірці в руках.

Та не Киргизстаном єдиним! Чекати на зустрічі путіну доводилося і з лідерами Ірану й Індії. Аби якось згаяти "вільний час", очільник кремля вирішив розсадити представників ЗМІ.

На саміті, де путін імітує "активну" міжнародну діяльність, під час неформального спілкування з іншими лідерами стався ще один інцидент. На фото видно, як за столами з напоями та їжею в центрі уваги на стільцях розмістилися президенти Туреччини й Азербайджану. Натомість - на диван, що помітно нижче сам по собі - посадили путіна і його вассала лукашенка. Примітно, що раніше, в липні, Ердоган теж змушував російського президента чекати на нього. Тоді це сталося в Тегерані.

Та путін - пішов далі. І назвав президента Реджепа Таїпа Ердогана - прем'єр-міністром Туреччини. Чим керувався очільник кремля - знає, мабуть, лише він.

Подібні ситуації з путіним трапляються все частіше, а часи, коли на президента рф чекали світові лідери, минули. Той-таки очільник КНР Сі Цзіньпінь проігнорував і навіть не пішов на фінальну вечерю саміту ШОС, участь у якій заплановано брав путін. Унаслідок повномасштбаного вторгнення росіян до України та провалу так званої "спецоперації" з кремлівським диктатором рахуються все менше. І робити це дозволяють навіть ті, від кого раніше путін цього очікувати аж ніяк не міг.