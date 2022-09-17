Свою роботу він порівнює з блокбастером. Рятувальник Сергій Андрущенко каже, його пожежна частина в Миколаєві зараз працює практично у пеклі. Що не день, то новий виклик. І схибити не можна.

Про звичайних людей, які щодня виконують надзвичайні завдання - розкаже Марина Михайловська.

Спокійно посидіти зранку за чашкою чаю для бійців цієї пожежної частини справжня розкіш. Розташована на околицях Миколаєва, вона найближча до лінії фронту. Тож кожен виїзд - це ліквідація наслідків ворожих обстрілів.

Зараз уже Сергій може відрізнити звуки прильотів від "отвєтки" та точно орієнтується, звідки небезпека. А на початку війни, зізнається, було важко та страшно. Свій перший виїзд у березні чоловік пам'ятає в найменших подробицях.

Сергій Андрущенко - командир відділення державної пожежно-рятувальної частини 2-го пожежно-рятувального загону:

Як в фільмі-блокбастері… там горить, там машина перевернута догорає. Вирви ми об'їжджали… Горів будинок. Виходе жінка і держить мопсика. Така: в мене все добре.

Рятувальники - перші, хто приїжджає на місця обстрілу. Як працювати в таких умовах та ще й зберегти своїх підлеглих, Сергій вчився просто на місцях влучання.

Сергій Андрущенко - командир відділення державної пожежно-рятувальної частини 2-го пожежно-рятувального загону:

Можливо, десь нерозірвані боєприпаси, можливо, ми розуміли, десь обвал конструкцій, витік газу.

Запамʼяталися Сергію і виїзди на розбомблену школу. Влітку, після чергового ворожого обстрілу, від неї нічого не лишилося. Дивом ніхто не постраждав.

Ми проводили розвідку в цьому підвальному приміщенні. Не знайшовши людей, ми продвигалися до другого приміщення.

Працювати на завалах, пояснює рятувальник, доводиться дуже обережно та в повній тиші. Кожен звук - може зберегти комусь життя. Інколи на рахунку кожна хвилина. Та іноді, каже Сергій, стаються і справжні дива. Пригадує вибух газу у житловому будинку.

Сергій Андрущенко - командир відділення державної пожежно-рятувальної частини 2-го пожежно-рятувального загону:

Сталося руйнування з 9 по 1 поверхи. Людину знайшли через декілька днів, вона лежала під завалами, була затиснута. Врятували людину, вона залишилася жива. Ампутували кінцівку, але врятували.

Зберегти життя - головне завдання. Але іноді допомога потрібна і самим рятувальникам.

Сергій Андрущенко - командир відділення 5-ої державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону:

Окупанти вдарили по зерносховищах також. Хлопці приїхали, там було дуже складно, помінявся вітер, горіли склади. Вони не встигали відійти, надихалися чадним газом. Але завдяки своєму професіоналізму надали допомогу один одному.

За плечима у Сергія - 15 років служби. Але так складно не було ніколи. В основному бійцям ДСНС зараз доводиться гасити пожежі після обстрілів, розбирати завали, витягати людей. Ці завдання куди серйозніші, ніж були до війни. Але хлопці у підрозділі готові за своїм командиром і у вогонь, і у воду....

Олександр Довгопол - начальник державної пожежно-рятувальної частини 2-го пожежно-рятувального загону:

Вони беруть приклад бачать, що командир ставить задачу, іде вперед. Значить потрібно йти за ним. Потрібно йому допомогти виконувати обов'язки, поставлені задачі.

Хоч і працює ледь не 24 на 7 та щодня ризикує життям, але кидати службу ніколи і не думав - запевняє Сергій. У кожного свій фронт, і тримати його треба гідно. Аби зовсім скоро всім разом святкувати перемогу. А побажання рятувальникам у день професійного свята має одне.

Сергій Андрущенко - командир відділення державної пожежно-рятувальної частини 2-го пожежно-рятувального загону: