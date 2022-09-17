Відновленням й переобладнанням автомобілів для наших бійців автомайстерня Ігоря займається від початку війни.

У Вінниці майстерня власним коштом ремонтує авто для бійців ЗСУ. За цей час у гарячі точки умільці відправили більше трьох сотень машин. Це і пікапи, і мінівени, і вантажні авто. І зараз ініціативу механіків підхопили й звичайні вінничани. Як бажання до перемоги згуртувало людей і який зиск із цього вийшов - дивіться далі.

Здається, ця майстерня не знає перепочинку. Тут десятки авто для Збройних сил. Одні - щойно пригнані з-за кордону, їх підганяють під потреби військових. Інші - модернізують.

Олександр Зарічений, зварювальник в автомайстерні:

Викинули пол, поставили метал, робимо арки, потім поїде машина на тент. Зробиться тент, покраситься і будуть наші хлопці возити боєкомплекти.

Є і привезені з передової . У цій машині нині усувають пошкодження.

Віталій Романюк, працівник автомайстерні:

Її волною перевернуло. Був дах повернутий. Ми його розтягнули, капот тоже був зігнутий, тоже розтягнули, підрівняли, зробили чорнову поки. Просили хлопці зробити хороший бампер, то ми ще з грубого мєтала четвьоки зробили бампер. Кусок криші будемо міняти.

Відновленням й переобладнанням автомобілів для наших бійців автомайстерня Ігоря займається від початку війни. Власник каже: не вагався жодної миті, коли обирав між прибутком та волонтерством.

Ігор Чистоколяний, власник автомайстерні:

Орки прийшли сюда. Як це чому - помагати чим можем, тим і надо помагати! А шо робити ? Сидіти вдома й дивитись? Це - наступ, це - життя пацанів.

Підтримав чоловіка і колектив. За цей час на передову з автомайстерні поїхало понад три сотні автомобілів, розповідає Ігор. Усі - капітально відремонтовані та перефарбовані у піксель.

Допомагають у цій справі і друзі, і незнайомі люди. Купівлю і переобладнання ось цього авто - профінансувала родина вінничан.

Геннадій Хоцянівський, житель Вінниці:

Ми і раніше донатили в ЗСУ,у фонд Притули. А це - хотілося так, щоб і відчути безпосередньо участь нашу у допомозі фронту, шоб отак людину можна було обняти, вручити і розуміти, що вона приносить користь для нашої України.

Мрія Генадія здійснилася майже одразу. Військові дякують за такий подарунок. І забирають авто на передову.

Боєць ЗСУ:

Ця машина піде на обслуговування поранених з позицій. Вивозити, надавати першу допомогу. Такий автомобіль в такому класі - він дуже необхідний. В складі роти, в складі взводу. Вона невелика, швидкісна. Якраз те, що потрібно.

Також за допомогою до Ігоря звертаються й інші волонтери.

Максим, житель Вінниці:

Мій товариш - він біля Харкова зараз, і їм потрібна машина, я звертався у фонди, фонди дуже перевантажені, тому ми вирішили, що будемо самі шукати автомобіль, достатньо швидко ми зібрали гроші, знайшли автомобіль, зараз відремонтуємо. І за кілька днів, думаю, будем відправляти на фронт.

Та ремонт і відновлення - це не єдине, чим займаються майстри. Тут уже налагодили процес зі встановлення кулеметів та мінометів. Їх теж роблять самотужки.

Ігор Чистоколяний, власник автомайстерні:

Під 14,5 калібр, тоже поставили уже. Браунінги, МГ ставимо, пулємьоти. Шо надо - те й робим. От машина сзаді робиться під 120 ті міномьоти, шоб можна було затягувати, можна даже пушкі затягувати й просто перевозити…

Майстри сподіваються, їхня праця допоможе захисникам тримати стрій та виконувати бойові завдання. І готові викладатися і надалі.