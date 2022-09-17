У Вінниці майстерня власним коштом ремонтує авто для бійців ЗСУ [ Редагувати ]
У Вінниці майстерня власним коштом ремонтує авто для бійців ЗСУ. За цей час у гарячі точки умільці відправили більше трьох сотень машин. Це і пікапи, і мінівени, і вантажні авто. І зараз ініціативу механіків підхопили й звичайні вінничани. Як бажання до перемоги згуртувало людей і який зиск із цього вийшов - дивіться далі.
Здається, ця майстерня не знає перепочинку. Тут десятки авто для Збройних сил. Одні - щойно пригнані з-за кордону, їх підганяють під потреби військових. Інші - модернізують.
Олександр Зарічений, зварювальник в автомайстерні:
Викинули пол, поставили метал, робимо арки, потім поїде машина на тент. Зробиться тент, покраситься і будуть наші хлопці возити боєкомплекти.
Є і привезені з передової . У цій машині нині усувають пошкодження.
Віталій Романюк, працівник автомайстерні:
Її волною перевернуло. Був дах повернутий. Ми його розтягнули, капот тоже був зігнутий, тоже розтягнули, підрівняли, зробили чорнову поки. Просили хлопці зробити хороший бампер, то ми ще з грубого мєтала четвьоки зробили бампер. Кусок криші будемо міняти.
Відновленням й переобладнанням автомобілів для наших бійців автомайстерня Ігоря займається від початку війни. Власник каже: не вагався жодної миті, коли обирав між прибутком та волонтерством.
Ігор Чистоколяний, власник автомайстерні:
Орки прийшли сюда. Як це чому - помагати чим можем, тим і надо помагати! А шо робити ? Сидіти вдома й дивитись? Це - наступ, це - життя пацанів.
Підтримав чоловіка і колектив. За цей час на передову з автомайстерні поїхало понад три сотні автомобілів, розповідає Ігор. Усі - капітально відремонтовані та перефарбовані у піксель.
Допомагають у цій справі і друзі, і незнайомі люди. Купівлю і переобладнання ось цього авто - профінансувала родина вінничан.
Геннадій Хоцянівський, житель Вінниці:
Ми і раніше донатили в ЗСУ,у фонд Притули. А це - хотілося так, щоб і відчути безпосередньо участь нашу у допомозі фронту, шоб отак людину можна було обняти, вручити і розуміти, що вона приносить користь для нашої України.
Мрія Генадія здійснилася майже одразу. Військові дякують за такий подарунок. І забирають авто на передову.
Боєць ЗСУ:
Ця машина піде на обслуговування поранених з позицій. Вивозити, надавати першу допомогу. Такий автомобіль в такому класі - він дуже необхідний. В складі роти, в складі взводу. Вона невелика, швидкісна. Якраз те, що потрібно.
Також за допомогою до Ігоря звертаються й інші волонтери.
Максим, житель Вінниці:
Мій товариш - він біля Харкова зараз, і їм потрібна машина, я звертався у фонди, фонди дуже перевантажені, тому ми вирішили, що будемо самі шукати автомобіль, достатньо швидко ми зібрали гроші, знайшли автомобіль, зараз відремонтуємо. І за кілька днів, думаю, будем відправляти на фронт.
Та ремонт і відновлення - це не єдине, чим займаються майстри. Тут уже налагодили процес зі встановлення кулеметів та мінометів. Їх теж роблять самотужки.
Ігор Чистоколяний, власник автомайстерні:
Під 14,5 калібр, тоже поставили уже. Браунінги, МГ ставимо, пулємьоти. Шо надо - те й робим. От машина сзаді робиться під 120 ті міномьоти, шоб можна було затягувати, можна даже пушкі затягувати й просто перевозити…
Майстри сподіваються, їхня праця допоможе захисникам тримати стрій та виконувати бойові завдання. І готові викладатися і надалі.
по темі
Для виготовлення буржуйок навіть цілі підприємства перепрофільовують! На цьому, у Вінниці, виробляли обладнання для газорозподільних мереж. Тепер "лінія" виробництва ширше: додалися "фронтові" печі!
В них облаштовують двоярусні ноші для поранених за спеціальною технологією . Це дозволяє швидко і безпечно транспортувати бійців із поля бою. Детальніше - у сюжеті.
Які переваги має такий двоколісний транспорт? Та чому волонтерам деякі деталі доводиться створювати самотужки? Ми завітали на міні-виробництво і побачили, як збирають електровелосипеди для фронту.
Для цього не лише вирощують ягоди, фрукти та овочі, а ще й запустили цех для сушки продукції. А далі супи, борщі, тушковане м'ясо з кашами відправляють на фронт. Як усе організовують - дивіться далі.
Села були місяць під окупацією. І після звільнення зруйнованими залишаються більше сотні будинків. Юлія Зайцева бачила як волонтери допомагають місцевим. Її репортаж далі.
Витісняють загарбників із окупованих населених пунктів і першими входять у звільнені міста та села. Піхотинці - справжні герої, без яких наступ на сході та півдні України був би просто неможливий.