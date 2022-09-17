У Черкасах рятувальники виховали собаку-водолаза [ Редагувати ]
Собаку-водолаза виховали у Черкасах. Вівчарку взяли з притулку на місцеву водолазну базу для охорони. Згодом рятувальники помітили неабияку пристрасть тварини до води і почали її навчати. Найда тренувалася усе літо і ось нещодавносклала іспит на звання собаки водолаза-рятувальника. На випробуваннях побувала і наша знімальна група.
Тут усе, як на серйозному екзамені - і комісія, і завдання для хвостатої студентки. Спочатку Найду випробовують з берега.
Собака одразу пливе за рятувальним колом і старанно тягне його до берега. Хвилюються усі учасники іспиту. Навіть умовний потопальник підбадьорює собаку.
Далі завдання ускладнюється - виконати рятувальну операцію потрібно з катера. Цей транспорт ще кілька місяців тому Найду лякав, але тепер вона, немов удома.
В'ячеслав Левченко, рятувальник:
На початку вона себе не так поводила, їй страшно було, наче не її, ситуація далі не була нова, зараз спокійніша, чим більше практики, тим легше.
Кілька хвилин підготовки, і Найда знов пірнає….
Чому собака реагує саме на рятувальне коло, а не на людину, пояснюють інструктори.
Вона натренована, щоб коло тягала, а не потопельника, бо потопельник її втопить просто на паніці.
Комісія одразу коментує виконання завдання.
Найда виконала норматив, вона стрибнула з катера за людиною, яка тоне, але рятувати людину в рятувальному колі зовсім інша ситуація, бо він важчий, Найді тяжко, але вона справляється.
Серед інших, на іспиті і керівник комунальної аварійно-рятувальної служби. Каже - раніше у роботі тварин не використовували, але вміння Найди стануть у пригоді.
Сергій Микитченко - директор Черкаської міської комунальної аварійно-рятувальної служби:
Бувають випадки, коли людина отримує судоми у воді, які паралізують руки-ноги, в такому випадку допомога собаки дуже дієва. Це може бути доставка якихось медичних препаратів.
Про Найду стало відомо навесні. Тоді її почали називати конкуренткою пса-рятувальника Патрона.
Юлія Норовкова, речниця ГУ ДСНС України в Черкаській обл.:
Взяли ми її в притулку і навіть не очікували, що вона стане такою Найдою, якою ви її сьогодні побачили, вона соціалізувалась серед хлопців, прекрасно охороняє територію, крім того, випадково помітивши здібності, собаки хлопці в ігровій формі розвинули їх.
До іспиту Найда готувалась усе літо. Водолази її роботою задоволені, але планують тренувати ще.
Вадим Василенко, водолаз-рятувальник:
Я думаю, поки на справжні завдання не будемо брати, привчимо, щоб поводилась гарно в човні, тобто коли будемо кудись виїздити, братимемо на човен.
За сумлінне виконання завдань Найда отримала звання водолаза-рятувальника і подарунки. Патрулювати акваторію вона почне вже наступного літа.
по темі
Хотіли з'ясувати: чи може пес стати службовим собакою, і до чого має здібності. Тож про таланти малого Мажора уже знають наші кореспонденти. І готові розповісти й вам.
Саме армія чотирилапих зараз по всій країні допомагає рятувальникам розміновувати території та шукати під завалами людей. І всім цим песикам реклама зайвою не буде. Країна має знати своїх героїв. Хай це і тварини.
Надзвичайники навчають як запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, поводитися із небезпечними предметами і надавати домедичну допомогу. Більше подробиць - у матеріалі колег.
Села були місяць під окупацією. І після звільнення зруйнованими залишаються більше сотні будинків. Юлія Зайцева бачила як волонтери допомагають місцевим. Її репортаж далі.
Українські рятувальники відзначають сьогодні своє професійне свято. І наша наступна історія про суперменів із Запорізької області. А ще про те, як професія ДСНС-ника гордо звучить.