Собака одразу пливе за рятувальним колом і старанно тягне його до берега.

Собаку-водолаза виховали у Черкасах. Вівчарку взяли з притулку на місцеву водолазну базу для охорони. Згодом рятувальники помітили неабияку пристрасть тварини до води і почали її навчати. Найда тренувалася усе літо і ось нещодавносклала іспит на звання собаки водолаза-рятувальника. На випробуваннях побувала і наша знімальна група.

Тут усе, як на серйозному екзамені - і комісія, і завдання для хвостатої студентки. Спочатку Найду випробовують з берега.

Собака одразу пливе за рятувальним колом і старанно тягне його до берега. Хвилюються усі учасники іспиту. Навіть умовний потопальник підбадьорює собаку.

Далі завдання ускладнюється - виконати рятувальну операцію потрібно з катера. Цей транспорт ще кілька місяців тому Найду лякав, але тепер вона, немов удома.

В'ячеслав Левченко, рятувальник:

На початку вона себе не так поводила, їй страшно було, наче не її, ситуація далі не була нова, зараз спокійніша, чим більше практики, тим легше.

Кілька хвилин підготовки, і Найда знов пірнає….

Чому собака реагує саме на рятувальне коло, а не на людину, пояснюють інструктори.

Вона натренована, щоб коло тягала, а не потопельника, бо потопельник її втопить просто на паніці.

Комісія одразу коментує виконання завдання.

Найда виконала норматив, вона стрибнула з катера за людиною, яка тоне, але рятувати людину в рятувальному колі зовсім інша ситуація, бо він важчий, Найді тяжко, але вона справляється.

Серед інших, на іспиті і керівник комунальної аварійно-рятувальної служби. Каже - раніше у роботі тварин не використовували, але вміння Найди стануть у пригоді.

Сергій Микитченко - директор Черкаської міської комунальної аварійно-рятувальної служби:

Бувають випадки, коли людина отримує судоми у воді, які паралізують руки-ноги, в такому випадку допомога собаки дуже дієва. Це може бути доставка якихось медичних препаратів.

Про Найду стало відомо навесні. Тоді її почали називати конкуренткою пса-рятувальника Патрона.

Юлія Норовкова, речниця ГУ ДСНС України в Черкаській обл.:

Взяли ми її в притулку і навіть не очікували, що вона стане такою Найдою, якою ви її сьогодні побачили, вона соціалізувалась серед хлопців, прекрасно охороняє територію, крім того, випадково помітивши здібності, собаки хлопці в ігровій формі розвинули їх.

До іспиту Найда готувалась усе літо. Водолази її роботою задоволені, але планують тренувати ще.

Вадим Василенко, водолаз-рятувальник:

Я думаю, поки на справжні завдання не будемо брати, привчимо, щоб поводилась гарно в човні, тобто коли будемо кудись виїздити, братимемо на човен.

За сумлінне виконання завдань Найда отримала звання водолаза-рятувальника і подарунки. Патрулювати акваторію вона почне вже наступного літа.