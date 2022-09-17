Україна отримала $1,5 млрд грантової допомоги від США - Шмигаль [ Редагувати ]
Україна отримала $1,5 млрд грантової допомоги від США. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Кошти спрямують на відшкодування бюджетних витрат на пенсійні виплати та програми соціальної допомоги.
Нагадаємо, що Україна отримає від МВФ додаткові $1,4 млрд у рамках програми екстреного фінансування. 13 вересня Європарламент схвалив прискорене надання Україні траншу на 5 млрд євро.
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