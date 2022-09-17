Німеччина погодилась продати Україні 18 новітніх самохідних артилерійських установок RCH-155 для відбиття російської агресії. Вартість контракту - 216 млн євро, повідомила газета Welt.

Київ подав запит на придбання цих гармат ще два місяці тому, і 16 вересня посол Андрій Мельник підтвердив, що федеральний уряд Німеччини дав цьому контракту "зелене світло".

Перші екземпляри будуть готові не раніше ніж через 30 місяців, тобто приблизно у березні 2025 року.

САУ RCH-155 виготовляє німецька корпорація Krauss-Maffei Wegmann (KMW). По суті це гармата калібру 155 мм від PzH 2000, встановлена на базі восьмиколісної бойової машини Boxer. Заявлена дальність стрільби - до 54 км, у башті гаубиці можна перевозити до 30 снарядів. Завдяки максимальній автоматизації САУ екіпаж - лише дві людини.

Нагадаємо, що Німеччина відмовилась передати Україні бронеавтомобілі Dingo й танки Leopard 2.