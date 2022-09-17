В Ізюмі ексгумували майже 60 тіл: у більшості сліди насильницької смерті [ Редагувати ]
Експерти Національної поліції в Харківській області ексгумували 59 тіл в Ізюмі. У більшості виявили сліди насильницької смерті.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Тіла 16 цивільних чоловіків та 26 жінок доставлять на подальшу експертизу. 17 - військовослужбовців. Як зазначають фахівці, у більшості - наявні сліди насильницької смерті. Роботи тривають", - написав він.
Синєгубов зазначив, що масові поховання в Ізюмі налічують більше 450 могил.
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