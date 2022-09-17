Вони першими приїжджають на допомогу після обстрілів і ракетних ударів: як працюють герої-рятувальники

Рятувальники і за мирного життя були завжди як на передовій. А зараз, в умовах війни, робота вимагає надлюдської віддачі. Світлана Шекера навідалася до однієї з пожежно-рятувальних частин Харкова і зсередини побачила - хто ж ці супергерої.