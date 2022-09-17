В окупованому російськими військами Херсоні чути вибухи і стрілянина. Про це повідомляють місцеві Telegram-пабліки.

За словами очевидців, чути вибухи, а також звуки автоматних та кулеметних черг, великокаліберної зброї. Зазначається, що це відбувається у Таврійському мікрорайоні, а також у районі вокзалу.

За непідтвердженими даними, між кадировцями та бойовиками ПВК "Вагнер" відбулися розбірки. Також відео опублікував у себе в Telegram журналіст Андрій Цаплієнко.