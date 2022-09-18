ЗСУ потопили баржу з російською технікою та окупантами [ Редагувати ]
Українські військові потопили на Херсонщині баржу з російською технікою та окупантами на борту. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
У окупантів зруйновано плани на відновлення пропускних спроможностей Антонівського залізничного мосту, який вони намагалися полагодити. А також відмінусовано одну одиницю альтернативного флоту - баржу, за допомогою якої окупанти намагалися доправляти озброєння та техніку.
Продірявлену "посудину" відправлено за курсом руського воєнного корабля разом із навантаженою військової технікою та супровідним персоналом.
Загалом підтверджені втрати ворога складають 62 рашисти та 5 одиниць броньованої техніки.
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