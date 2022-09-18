У селі під Ізюмом вивісили український прапор (відео) [ Редагувати ]
Фото: у селі Підвисоке Ізюмського району вивісили прапор України / РБК-Україна
У селі Підвисоке Ізюмського району Харківської області вивісили український прапор.
Про це повідомляє Борівська сільська рада.
"Встановлення державного прапора на Підвисочанському будинку культури", - йдеться в підпису до кадрів.
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