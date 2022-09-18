"Україна контролює лівий берег": ЗСУ форсували Оскіл (відео) [ Редагувати ]
Українським військовим вдалося форсувати Оскіл.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
"ЗСУ форсували Оскіл. Від учора Україна контролює і лівий берег", - йдеться в повідомленні.
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