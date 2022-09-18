Екіпажі РСЗВ знищують ворога вдень та вночі на Херсонщині [ Редагувати ]
Наш наступний сюжет, створений спільно з колегами з Військового телебачення, про те, як на Херсонщині працюють екіпажі реактивних систем залпового вогню.
Позивний "Рафінад", військовослужбовець Збройних сил України:
Ми намагаємось щонайшвидше виконати завдання, повернутись, перезарядити та находимо нові цілі, виїжджаємо і знищуємо їх повними пакетами, повними боєприпасами та на повну викладку.
Просто на наших очах артилеристи-реактивники 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського надсилають гарячі "привітання" окупантам.
Позивний "Кит", військовослужбовець Збройних сил України:
Ми працюємо швидко, нам поступила команда, ми 24/7 дежуримо, ми ждемо цієї команди. По визначеній команді ми видвигаємось на визначений рубіж. Наносимо противнику вогневе ураження і їдемо на перезарядку, готуватись до слідуючого виїзду.
Позивний "Форсіус", військовослужбовець Збройних сил України:
Все, що мені потрібно - це по заданих координатах, прицілах, навести пакет і точно сработать.
Днями наші бійці, що боронять, зокрема, й небо над Херсонщиною, з Переносного зенітно-ракетного комплексу "Стінгер" знищили російський літак Су-25.
Позивний "Маузер", військовослужбовець Збройних сил України:
Заходив Су-25 на наші позиції, я був найближчим, схопив "Стінгер", навівся, захопив майже моментально, після цього зробив пуск. Він зробив віраж, почав уходити від нас, але ракета його настигла і на цьому його політ закінчився.
Реактивники морської піхоти наголошують - роблять усе можливе й неможливе заради майбутньої перемоги над російським агресором.
Позивний "Кит", військовослужбовець Збройних сил України:
Ми стараємося іти вперед, відбивать кожний кілометр, кожний метр, кожний будинок. Вигнать цю русню з нашої землі.
Позивний "Рафінад", військовослужбовець Збройних сил України:
Тому ми щохвилини, щодня готові виконувати свої завдання. Виконуємо їх на всі 100, викладуючись і навіть не думаючи про сон і про якийсь відпочинок. Ми готові бити їх до останнього, поки не переб'ємо і не виженемо з нашої землі.
І в кожного з них - своя мотивація. Своя причина, виборовши свободу для України, повернутися додому живими.
Позивний "Кит", військовослужбовець Збройних сил України:
Я не втомився, так як в мене є донька, вона зараз за границею і я уже хочу, щоб вона поскоріше приїхала до дому, щоб в неї було мирне небо над головою.
Позивний "Рафінад", військовослужбовець Збройних сил України:
За останні декілька тижнів на херсонському напрямку, ворог намагався стримати наш наступ, але як і морська піхота, так і інші підрозділи ЗС. Переважають своїми навичками, своїм бажанням перемогти, звільнити нашу землю від цієї нечисті, яка прийшла. Ми завжди в тому місці, де ця русня. Ми їх будем знищувати кожної хвилини, кожного дня і не зважаючи на які погодні умови. І не зважаючи день чи ніч це буде, ми їх знайдемо і знищимо.
Спостерігаючи за тим, як працюють наші реактивники на Херсонському напрямку, розуміємо - ця частина фронту в надійних руках.
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