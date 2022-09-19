Вночі проти понеділка, 19 вересня, у Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляє "Суспільне".

Жителів просять залишатися в укриттях або дотримуватись правил "двох стін".

Водночас повітряну тривогу було оголошено в Одесі та області. Крім того, в соцмережах повідомляють про вибухи у Нікополі на Дніпровщині, проте офіційної інформації поки що немає.