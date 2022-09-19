У Миколаєві вночі лунали вибухи [ Редагувати ]
Фото: Pixabay
Вночі проти понеділка, 19 вересня, у Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляє "Суспільне".
Жителів просять залишатися в укриттях або дотримуватись правил "двох стін".
Водночас повітряну тривогу було оголошено в Одесі та області. Крім того, в соцмережах повідомляють про вибухи у Нікополі на Дніпровщині, проте офіційної інформації поки що немає.
по темі
Prev Next
11 вересня 2022 07:38 У Миколаєві прулунали вибухи
Вночі 11 вересня у Миколаєві прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги в місті та області
04 вересня 2022 07:36 У Миколаєві чутно вибухи
Зранку неділі, 4 серпня, у Миколаєві працює повітряна тривога
01 вересня 2022 15:10 Біля Миколаєва пролунали шість вибухів
У четвер, 1 вересня, біля Миколаєва пролунали вибухи
19 вересня 2022 07:40 У Запоріжжі чутно вибухи
Під ранок 19 вересня, у Запоріжжі знову лунають вибухи, у місті та області оголошено повітряну тривогу