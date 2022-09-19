Натепер же найбільше зібрання світових лідерів у сучасній історії - у Лондоні. До ранку туди з'їдуться близько п'ятисот очільників держав. Зокрема, американський президент, японський імператор, королі Бельгії та Іспанії... Усі вони хочуть віддати останню шану покійній королеві Єлизаветі Другій. Україну на похороні Її Величності представлятиме перша леді Олена Зеленська. Вона вже зустрілася із принцесою Уельською у Букінгемському палаці.

Хто не потрапив до списку запрошених? І як організовують безпеку такої надважливої події - розкаже Світлана Чернецька із Лондона.

Президенти, прем'єри, принци та королі. 500 іноземних високопосадовців, 2000 запрошених на поминальну службу, 4000 учасників церемонії - це буде найпомпезніша подія 21 століття. Похорон Її Величності зібрав у Лондоні світову еліту.

Ентоні Албаніз, прем'єр-міністр Австралії:

Це час великої скорботи, але також і час святкування добре прожитого життя, життя відданого служінню людям, життя, яке будуть пам'ятати у наступні століття як приклад найкращих людських прагнень.

Чимало поважних гостей уже прибули до королівства. Це й американський президент Байден, і канадський прем'єр Трюдо, і польський президент Дуда. Цього вечора - напередодні похорону - їх усіх запросили на прийом до Букінгемського палацу. Для когось це буде першим знайомством із новим королем, а хтось - уже неодноразово перетинався із Чарльзом у статусі принца. Від України на похороні чекають першу леді Олену Зеленську.

Садік Хан, мер Лондона:

Наше місто ще ніколи не приймало стільки людей. Це при тому, що ми на початку року проводили масштабне святкування платинового ювілею королеви, а у 2012-му приймали Олімпійські ігри. У нас були похорони королеви-матері, принцеси Діани, щорічні карнавали, марафони та спортивні події. Але це буде ні на що не схоже. Це буде найбільша поліцейська операція в історії.

І розгортання цієї спецоперації помітне вже кілька днів. Разом працює поліція, армія та служби розвідки. Залучили також і працівників приватних охоронних компаній. На дахах центральних будівель - чергують снайпери.

Марк Роулі, голова поліції Лондона:

Це величезна операція, планування якої тривало багато-багато років. У понеділок на службі буде понад 10 000 офіцерів. Основу цього становлять офіцери міської поліції, але ми отримуємо допомогу від усіх сил по всій країні, і доволі здалеку. Багатьох офіцерів буде видно на вулицях, але за лаштунками залишиться чимало спеціалістів, без яких це було б неможливо організувати.

Саме з міркувань безпеки усі світові лідери на поминальну службу поїдуть не у своїх комфортабельних віп-автівках, а гуртом - автобусами. Виняток зробили лише для американського президента і його броньованого кадилаку. І чимало інших очільників уже висловили невдоволення, чому правила не однакові для всіх.

Джасінда Ардерн, прем'єр-міністерка Нової Зеландії:

Якщо чесно, я не розумію, чому так багато галасу навколо автобусу. Не думаю, що це мало б викликати стільки галасу. Коли ми приїжджали сюди на саміт голів урядів, ми теж їздили автобусами. У Новій Зеландії я теж часто саджу міністрів в одну автівку, це просто логічно.

А от кого не буде в автобусі світових лідерів - це очільників росії та білорусі. Їм показово не надіслали запрошення на похорон. Вони опинилися серед інших країн-аутсайдерів - як Сирія, М'янма, Афганістан та Венесуела. Взагалі у списку гостей усі держави, з якими у Британії є дипломатичні відносини. Навіть Північна Корея, Іран та Нікарагуа отримали запрошення, щоправда, з уточненням відправити не лідера, а посла.

Світлана Чернецька, кореспондентка: