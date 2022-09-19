Колаборантам-учителям теж доведеться відповідати за державну зраду та згоду промивати мізки російською пропагандою нашим дітям. На сьогодні вже зареєстровано 19 кримінальних проваджень, де фігурують директори шкіл та вчителі. Їм загрожує до 15 років за ґратами. Адже те, що вони роблять зіставно з воєнним злочином. Адже освіта для росіян - теж зброя.

Як відбуваються уроки терору від окупантів, розповість Анна Каменєва.

Рашисти прицільно знищують українські школи.

Коли тікають від наших ЗСУ, крадуть зі шкіл усе цінне.

Наталя Топчай, вчителька історії Катюжанської школи:

В нас в кожному класі мультимедійна дошка, проєктор, комп'ютер, ноутбук. Вони підігнали фуру, і все в фуру все з школи вигружали.

Спалюють українську літературу. Або просто вивозять. На знищення.

Юлія Гришина, членкиня комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій:

Коли в нас докуповують території на Харківщині, знаходимо дуже багато документів, в яких колаборанти підписують акт прийому передачі української літератури на знищення. Це така тактика знищити все українське.

І цю тактику окупанти намагаються продовжувати й в школах на тимчасово окупованих територіях. Змушують учитися за російською програмою, аби промивати мізки школярам. От таку макулатуру підвезли для молодших класів, де розказують, як "родіну любіть".

Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя:

Там можна побачити, що навіть на росії живе купа всіляких етносів, але жодної згадки про Україну. Тобто йде викорінювання України як такої, згадки України як такої.

А це макулатура - для старших класів із назвою "історія росії". Окупанти радіють - мовляв, нарешті учні більше дізнаються...

О роли великого иосифа сталина и о том как под его водительсвтом советский народ шел к коммунизму.

Та охочих це все знати - обмаль. Що окупанти тільки не робили. Намагалися підкупити батьків, обіцяючи платити допомогу на кожного учня. Коли стало ясно, що українці не продаються, в найкращих російських традиціях - почався шантаж - великими штрафами й погрозами позбавити батьківських прав. Та навіть після такого шаленого тиску, чимало дітей в окупації продовжують отримувати знання онлайн за українською програмою.

Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради:

Ті діточки, які пішли до оцих "руських" в лапках шкіл, вони так само паралельно, велика кількість з них, вони онлайн отримують нашу програму, нашу освіту. І вони ходять до цих шкіл тільки для того, щоб не підпасти під якісь санкції з боку окупаційної влади.

Іван Федоров, міський голова Мелітополя:

Рашисти починають пошуки тих дітей, які навчаються за українськими програмами онлайн в наших українських мелітопольських школах. І також погрожують тим, що батьків будуть забирати в полон, щоб їх діти не навчалися за українською програмою.

У напівзруйнованому Маріуполі - після відкриття десяти шкіл, частину за кілька днів окупанти закрили. Бо як же вчитися, якщо навіть вікон у приміщеннях нема. Тепер же - навчають дітей - в коридорах:

Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя:

З класів ставлять стільці, столи прямо в коридорі. По 3, по 4 класи прямо в коридорі один з одним. Паралельно ідуть заняття, тобто розумієте неможливо одночасно слухати свого вчителя з фізики й поруч якусь літературу, поруч якась географія. Тобто це точно не навчання. В школу намагаються батьків не пускати, в дітей телефони забирають аби вони не знімали.

Дітей в окупації змушують учити гімн росії, і слухати його на перервах, у кабінетах розставляють трикольорові ганчірки. І під дулами автоматів заводять у класи.

Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя:

Навчання проходить за охороною військових. Вхід в школу під присмотром особистих речей відбувається підлітків і дітей. І досмотрюють навіть рюкзаки й сумки. Такий собі дитячий Гулаг. Там все налаштовано на пригнічення думки, на вміння мовчати.

Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради:

Для них література - це зброя, освіта зброя. Спочатку прозомбували власне населення, після цього прийшли до нас і намагаються зробити теж саме. Тобто для них зброя все. Тобто те, що вони роблять в наших школах - це так само форма терору насправді.

Та є в окупантів проблема. З кадрами. Навчати дітей - майже нема кому. В Мелітополі, приміром, понад 90% вчителів відмовилися від співпраці.

Іван Федоров, міський голова Мелітополя:

Через цей дефіцит сьогодні ворог призначає вчителем секретаря, чи класним керівником також призначає завхоза в школі. Також пропонує прибиральниці сьогодні навчати наших дітей урокам праці.

Та і це не сильно спрацювало. Тож рашисти почали везти - російських учителів. З глибинки, з нерозвинених регіонів росії. Та коли окупанти тікали з Харківщини - своїх педагогів - забули. Бо ж "своїх не бросаєм". Тепер вони тут побудуть ще років так 12. У в'язниці.

Російських вчителів не розглядатимуть як полонених для обміну, оскільки вони не є комбатантами.

Утім серед українських учителів зрадники теж знайшлися. І поки одних педагогів кидали за решітку за відмову від співпраці

Тетяна Товстокора, директор Яковенської гімназії:

Троє суток я відсиділа. За шо? - За те, що не хотіла з ними працювати.

Інші з радістю їздили на росію на перекваліфікацію.

Багажа знаний хватит для нового года? - Мы надеемся.

Та багажу, вочевидь, вистачить лише на отримання підозри в колабораціонізмі. Таких уже чотири випадки, поліція розслідує ще 19 кримінальних справ.

Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя:

Це, мабуть, найгірший злочин, який може бути. Тому що це стосується наших дітей, нашого майбутнього - долучитися і промивати отак мізки. Це на рівні якщо взяти зброю і піти воювати проти України.

Правоохоронці вчителів-зрадників знають поіменно. І коли наші території ЗСУ деокупують, кожного із колаборантів чекатиме покарання.