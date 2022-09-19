Ціни на бензин та дизель: скільки коштує паливо на АЗС [ Редагувати ]
Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні 19 вересня 2022 року, порівняно з попереднім торговим днем, трохи знизилися. Автогаз подешевшав на 3 копійки.
Про це повідомляє "Консалтингова група А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 49,50 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне паливо - 53,25 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 26, 04 гривні за літр (-0,03 гривні).
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