Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні 19 вересня 2022 року, порівняно з попереднім торговим днем, трохи знизилися. Автогаз подешевшав на 3 копійки.

Про це повідомляє "Консалтингова група А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 49,50 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне паливо - 53,25 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 26, 04 гривні за літр (-0,03 гривні).