Польща передасть Україні мільйон вакцин від COVID-19 [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Польща надасть Україні мільйон вакцин проти Covid-19 та планує перевозити поранених військових.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Польщі.
Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський зустрівся з послом України в Польщі Василем Зваричем та заявив, що його країна надасть мільйон вакцин проти Covid-19 Україні.
"Переговори також стосувалися догляду хворих з України, включаючи транспортування поранених", - йдеться у повідомленні.
Також польська сторона передасть 100 тисяч доз вакцини MMR. Вона являє собою потрійну вакцину проти кору, епідемічного паротиту та краснухи.
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