Суд передав ЗСУ 500 млн грн луганського фермера-колаборанта [ Редагувати ]
Київський суд передав на потреби Збройних Сил України 500 млн грн агрофірми з Луганщини, власник якої після російського вторгнення 24 лютого переоформив її в окупаційних реєстраційних та податкових органах. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Засновник одного із українських сільськогосподарських товариств разом з представниками так званої "ЛНР" здійснив переоформлення товариства в реєстраційних та податкових органах окупаційної влади РФ. У подальшому він намагався вивести кошти з підконтрольних рахунків в одному з банків в Україні.
У межах слідства банківські рахунки товариства та його засновника арештовано, а розміщені на них кошти в сумі майже 500 млн грн передано на користь Збройних Сил України.
Прокуратура не вказує назву підприємства, але у судовому реєстрі є інформація про ТОВ "Айдар" з Красного Поля (Луганська область), яке опинилося під окупацією на початку березня, а у травні спробувало вивести зі своїх банківських рахунків понад 40 млн грн.
Після цього її кошти заарештували та передали на зберігання Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА).
Власник ТОВ "Айдар" - 74-річний уродженець Луганщини Віктор Природа, уродженець Луганщини. 2007 року він отримав почесне звання "Заслужений працівник сільського господарства України".
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