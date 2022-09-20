Київський суд передав на потреби Збройних Сил України 500 млн грн агрофірми з Луганщини, власник якої після російського вторгнення 24 лютого переоформив її в окупаційних реєстраційних та податкових органах. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Засновник одного із українських сільськогосподарських товариств разом з представниками так званої "ЛНР" здійснив переоформлення товариства в реєстраційних та податкових органах окупаційної влади РФ. У подальшому він намагався вивести кошти з підконтрольних рахунків в одному з банків в Україні.

У межах слідства банківські рахунки товариства та його засновника арештовано, а розміщені на них кошти в сумі майже 500 млн грн передано на користь Збройних Сил України.

Прокуратура не вказує назву підприємства, але у судовому реєстрі є інформація про ТОВ "Айдар" з Красного Поля (Луганська область), яке опинилося під окупацією на початку березня, а у травні спробувало вивести зі своїх банківських рахунків понад 40 млн грн.

Після цього її кошти заарештували та передали на зберігання Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА).

Власник ТОВ "Айдар" - 74-річний уродженець Луганщини Віктор Природа, уродженець Луганщини. 2007 року він отримав почесне звання "Заслужений працівник сільського господарства України".