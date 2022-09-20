Після заяв з ОРДЛО про призначення так званих "референдумів" щодо приєднання до рф, на російських біржах почався обвал акцій.

Індекс Мосбіржі впав нижче 2200 пунктів - понад 10%. Зокрема акції "Газпрому" втрачають 14%.

"Референдум" про входження "днр" і "лнр" до складу рф мають відбутися з 23 по 27 вересня.

Нагадаємо, президент Зеленський заявляв, що псевдореферендуми на окупованих територіях закриють будь-яку можливість для переговорів з рф.