В ОРДЛО призначили дати псевдореферендумів [ Редагувати ]
"Референдум" у самопроголошеній "лнр" про входження до складу росії на правах суб'єкта призначений на 23-27 вересня. Про це заявив перший заступник голови так званої "народної ради лнр" дмитро хорошилов.
Раніше ватажок "лнр" леонід пасічник підписав "закон" про референдум щодо входження до складу рф.
Так званий референдум буде організовано у форматі таємного голосування, участь у ньому "є вільною і добровільною".
"Референдум" про входження "днр" до складу рф також відбудеться з 23 по 27 вересня, повідомив ватажок квазіреспубліки денис пушилін.
Нагадаємо, президент Зеленський заявляв, що псевдореферендуми на окупованих територіях закриють будь-яку можливість для переговорів з рф.
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