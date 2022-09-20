Через війну в Україні Естонія, а ще Латвія, Литва та Польща закрили для них свої кордони.

Кордони на замку. Чотири країни ЄС - Латвія, Литва, Естонія та Польща - відучора не раді туристам з росії. І не пускають їх на свою територію навіть за наявності шенгенської візи, виданої іншими державами. Виняток - дипломати та люди, які мають в Євросоюзі родичів. Як на цю заборону реагують росіяни? І чи є шанс, що до неї приєднаються інші держави?

Цей міст, що з'єднує естонське місто Нарва з російським Івангородом, офіційно називається "Мостом Дружби". Однак нині так його не називає ніхто. А відучора росіяни більше не можуть без проблем перетнути переправу. Через війну в Україні Естонія, а ще Латвія, Литва та Польща закрили для них свої кордони. Ці чотири країни не пускають громадян РФ з шенгенськими візами, незалежно від того, яка країна їх видала. Якщо мета подорожі власника російського паспорта - туризм, бізнес, участь у спортивному чи культурному заході та транзит. Росіяни не розуміють - вони тут до чого?

Марія, жителька росії:

Очень жаль, что это касается обычных простых людей, которые не имеют к этому отношения. Жаль, что эти санкции касаются обычных людей.

Не вірять, що ця заборона вплине на настрої в суспільстві.

Роман, житель росії:

Большинство россиян заметили бы, если бы их не пускали в Турцию. И то не большинство, а не большинство из ездящих. Но это очень незначительная часть населения, очень незначительная.

І розробляють хитрі логістичні схеми.

Михайло, житель росії:

Я все равно смогу оказаться в Эстонии через территорию Евросоюза, на которую я еще имею доступ, через другие страны. Я не вижу в этом большой проблемы.

Наприклад, через Фінляндію. Ця країна суттєво скоротила видачу віз громадянам рф, але кордон не закрила. Попри прохання естонців.

Кайя Каллас, прем'єр Естонії:

Ми намагалися переконати Фінляндію приєднатися до нас, тому що вони тепер залишаться єдиним пунктом в'їзду суходолом. Я не розумію, чому вони цього не зробили. Бо на словах… Скажімо так, лідери Фінляндії дуже голосно висловлювалися з цього приводу.

Голосно говорили не тільки фіни. У кінці серпня в Брюсселі всерйоз обговорювали загальну заборону на видачу туристичних віз росіянам. Щоб вони взагалі не могли подорожувати до країн Євросоюзу. Однак не склалося. Ініціативу заблокували Угорщина, Німеччина, Франція, Австрія та країни Південної Європи, які заробляють на туристах з рф.

Утім, сказати, що візова епопея завершилася безрезультатно, теж не можна. Євросоюз спромігся призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з росією. Рішення набуло чинності тиждень тому. І це зробило процес отримання віз росіянами тривалішим і дорожчим.