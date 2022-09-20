На місці масового поховання людей у лісі під Ізюмом продовжується ексгумація.

На місці масового поховання у звільненому Ізюмі досі триває ексгумація. З безіменних могил вже дістали 146 тіл. На багатьох - сліди тортур. І вже відоме ім'я закатованого в Ізюмі бійця із синьо-жовтими браслетами на руці. Це Сергій Сова з Нікополя. Тіло опізнала дружина за татуюваннями.

Українському воїну було 36, він служив у 93-ій бригаді "Холодний Яр". У Сергія залишилося двоє дітей. Син нашого героя написав листа президенту Володимиру Зеленському. Попросив посприяти повернення батька додому,до Нікополя. Про те, як виявляють факти звірств росіян на окупованих територіях, - подивіться.

Жителі Ізюму досі з острахом ходять повз розстріляні будинки та не вірять, що вижили.

Валентина Верещак, жителька Ізюму:

Я выжила, спасибо моей родственнице, если б не моя родственница, мы б конечно не выжили. Она нас приютила, мы у нее жили больше чем месяц. У нее печное отопление, поэтому она нас и обогрела, и накормила. Чем питались? Картошка у нее была, помидоры, консервация у нее была. Вот этим и питались.

По два місяці в підвалах.... Щоденні обстріли. Ось на цю багатоповерхівку рашисти скинули авіабомбу. Середини будинку - немає. Під завалами тут загинули цілі родини. Попередньо, жертвами стали майже пів сотні людей. І зараз Ізюм - без будь-яких ознак цивілізації.

Валентина Верещак, жителька Ізюму:

Как мы будем выживать, я не знаю. Это очень сильно пугает. У нас нет ни газа, ни света, ни воды.

Рашисти лишили по собі руїни, бруд та безлад. У райвідділку - облаштували справжню катівню.

Коли використовувалися протигази для удушення з метою отримання певної інформації , також використовувалася банальна дерев'яна палка для нанесення фізичних ударів.

Поруч у підвалі-бункері жили й самі окупанти. В бруді....

На місці масового поховання людей у лісі під Ізюмом продовжується ексгумація. З безіменних могил, на яких лише номери, дістають усе нові тіла. На піску - викладені ряди мішків з останками. Загалом, уже дістали 146 похованих - і місцевих, і військових.

Дмитро Шевчук, заступник начальника управління розслідування військових злочинів Нацполіції України:

Візуально оглянувши ці тіла, частина з них було виявлено ознаки катувань, у деяких осіб були зв'язані руки за спиною, деякі особи були з колото-різаними ранами, та іншими частинами тіла. Також підтверджено було те, що люди загинули внаслідок мінометних обстрілів, це були виявлені поранення від уламків снарядів.

Серед піднятих тіл є діти.

Дмитро Шевчук, заступник начальника управління розслідування військових злочинів Нацполіції України:

Є інформація про двох дітей, які загинули внаслідок авіаудару, неподалік є будинок, повністю розбитий внаслідок скидання з літака авіабомби, і ці діти там загинули. Одна дитинка була маленька, до 5 років приблизно, від 3 до 5. Згідно з того, що ми побачили. Інша дитина - підліток близько 14 р.

Серед загиблих і закатованих є і жінки. Скільки тут точно тіл - ще невідомо, кажуть правоохоронці, бо в одній могилі часом знаходять і до 4-х убитих. Це не єдине масове місце поховання в Ізюмі. Поліція шукає й інші.