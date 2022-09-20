У тимчасово окупованому Енергодарі загарбники продовжують провокації. Рашисти не припиняють обстрілювати місто-супутник та сусідні населені пункти Дніпропетровщини.

В Енергодарі вже кілька місяців немає газу, а взимку люди взагалі можуть залишитись без тепла. Непроста й гуманітарна ситуація. Окупанти не пропускають вантажі із ліками та дитячим харчуванням.

Отримати гуманітарку чи допомогу медиків, інформацію про житло, евакуацію, соцвиплати чи освіту дітей. З усіма цими питаннями переселенці з Енергодару звертаються до спеціального центру. Пані Ліна працює тут з дня його відкриття. Каже, часом потрібно не лише допомогти людині, а й просто вислухати її.

Ліна Сергієва, заступниця начальника управління праці та соціального захисту Енергодарської міської ради:

Чим довше людина була в окупації, сім'я була в окупації, тим більше вона потребує психологічної допомоги і тому ми також зараз налагоджуємо співпрацю з психологами. Вони будуть і приймати тут і також обіцяють допомогти запобігти професійному вигоранню співробітників.

Енергодар під окупацією від початку березня. Відтоді з міста виїхали тисячі жителів. Більшість тих, хто залишився, - літні люди та працівники Запорізької АЕС, які попри психологічний тиск та небезпеку стежать за роботою станції. Ситуація напружена. Окупанти ледь не щодня влаштовують провокації, обстрілюючи Енергодар.

Дмитро Орлов, міський голова Енергодара:

Ворог продовжує цинічно обстрілювали об'єкти інфраструктури і вчора також короткочасно було відключено водопостачання в деяких районах міста, тобто не всі були забезпечені водою, але комунальники швидко відреагували на всі ці події і водопостачання вдалося відновити.

Окупанти вже два тижні не пропускають до Енергодару машини з ліками, засобами гігієни та дитячим харчуванням. Вже кілька місяців у місті немає газу.

Дмитро Орлов, міський голова Енергодара:

Відключена теплова станція, яка забезпечувала 1 та 2 мікрорайони теплом і відключена атомна станція, тобто ситуація, яка зараз її досі ніколи не було за всю історію міста Енергодар, коли всі блоки атомної станції знаходяться у холодному зупинці і не має ані пуску резервної котельної, ані котельної, як такої для того, щоб альтернативними шляхами забезпечити місто теплом.

І поки місто та атомна станція перебувають під окупацією - шансів на те, що ситуація зміниться на краще небагато, каже міський голова. МАГАТЕ планує провести консультації на високому рівні,щоб створити навколо Запорізької АЕС - зону ядерної безпеки та захисту. Цього тижня гендиректор агентства Рафаель Гроссі вирушить у Нью-Йорк до штаб квартири ООН.