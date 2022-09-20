Очищення деокупованих територій від ворожих боєприпасів може затягнутися на роки

Навіть на звільнених від ворога територіях війна продовжує забирати життя та здоров'я людей. За минулу добу, за даними Харківської обласної військової адміністрації, у регіоні на мінах підірвалися шестеро мирних жителів! Усі - шпиталізовані з пораненнями.

Посадовці та рятувальники просять людей, що живуть навіть у тих населених пунктах, які давно деокуповані, бути максимально обережними! Під ногами у найнеочікуваніших місцях іще безліч мін і снарядів, що не розірвалися. Михайло Манилюк розкаже більше про "підступні сюрпризи", що залишають після себе російські загарбники.

Протитанкові та протипіхотні міни! Ворожі арт-снаряди, які не розірвалися - досі в нас під ногами!

Підступними "сюрпризами" встелені міста й села, ліси й поля - де точилися запеклі бої. І така знахідка може стати причиною великої біди!

Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:

Люба протипіхотна, або протитанкова дистанційна міна - вона є самоліквідатором. Більше це стосується цивільних, бо наші хлопці знають, що це таке. Більше цивільних стосується, тому що вони їх начинають чіпати руками, не знаючи, що в них є самоліквідатор і вона взривається в них у руках.

Кілька днів тому в Одесі люди натрапили на кілька снарядів, що дрейфували у морі! Викликали поліцейських і надзвичайників.

Алла Марченко, речниця управління патрульної поліції в Одеській обл.:

Патрульні поліцейські огородили місце та надавали допомогу в роботі спеціалістів. Тож будьте уважні. Не наражайте себе на небезпеку!

А минулого місяця у курортній Затоці на Одещині протикорабельна міна в морі - здетонувала! Загинули двоє людей.

Піротехніки постійно обстежують поля та балки, річки й озера, приватні домогосподарства, автомобільні та залізничні шляхи. Лише на деокупованій території Київщини знешкодили майже 70 тисяч вибухонебезпечних предметів! І роботи з розмінування досі тривають!

Олександр Хорунжий, прес-офіцер ДСНС України:

Є мінна небезпека з такою кількістю боєприпасів, які по нам випускає ворог. Величезні території забруднені.

Чи не найбільше зараз роботи у піротехніків на звільнених територіях Харківщини! Лише за вчора у Балаклії та Ізюмі надзвичайники знешкодили понад тисячу вибухонебезпечних предметів! Серед них - чимало так званих "пелюсток" - за формою вони нагадують листя дерев, тому їх майже неможливо помітити під ногами, навіть виявити за допомогою металошукача - складно.

Рятувальники наголошують - якщо ви натрапили на невідомий предмет під ногами - в жодному разі не беріть його в руки. Краще одразу телефонуйте 101.

Олег Бондар, начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС України:

Основним завданням піротехнічних підрозділів держслужби України з надзвичайних ситуацій на сьогоднішній день є розмінування територій там де розгортаються роботи наших рятувальників. Друге - це розмінування систем життєзабезпечення. Це електромережі, газопостачання, постачання води. Крім цього нашими фахівцями здійснюються заходи, коли звичайні громадяни повідомляють нам про можливі вибухонебезпечні предмети на вулицях, або приватних подвір'ях).

Очищення деокупованих територій від ворожих боєприпасів може затягнутися на роки - наголошують рятувальники. І якщо нашим вибухотехнікам ДОБРОВІЛЬНО допомагають фахівці навіть із-за кордону...

Що ж, друзі, день завершено. Давайте підіб'ємо підсумки на сьогодні. У цій стопці - маємо 36 мін, у цій - 16, ось у цій - 21 міна.

То на досі окупованих територіях війська "кадирівських тіктокерів" влаштовують свої звірячі розваги, ЗМУШУЮЧИ МИРНЕ населення брати участь у розміновуванні.