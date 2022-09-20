Південноукраїнська АЕС працює в штатному режимі, але наслідки вчорашньої ракетної атаки ще продовжують ліквідовувати. Вирву від "Іскандера" та пошкоджені будівлі сьогодні демонстрували журналістам. Після того свавілля, що росіяни чинять на Запорізькій атомній, цей приліт - критично близько до ядерних реакторів - навряд чи можна назвати випадковим.

Лише декілька секунд, і могло статися невідворотне. Від місця падіння ракети до ядерних реакторів менше 300 метрів. Потужна вибухова хвиля пошкодила будівлі комплексу, відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС.

Іван Жебік - заступник генерального директора ВП "Південноукраїнська АЕС":

Було порушено остіклення вікон на проммайданчику навколо і обесточено 3 лінії. 150 найбільша, 35 і 10 кВ, які тут поряд проходять.

Ця величезна вирва - від російської ракети Іскандер. Ворог випустив її в напрямку Миколаївщини опівночі. Керівництво АЕС перконане, що ціллю була саме станція.

Ігор Полович - генеральний директор ВП "Південноукраїнська АЕС":

Наявність ями це підтверджує. Не зовсім точне наведення самих ракет і наявність відхилення вносить елемент великої небезпеки для самого ядерного обʼєкту.

Ще в березні російська армія безуспішно намагалася захопити Південноукраїнську АЕС. На початку літа ворожа крилата ракета пролетіла критично низько над станцією. Вже у вересні від обстрілів постраждало місто, від якого до станції якихось 30 кілометрів. А напередодні окупанти вгатили - і весь світ був за крок до катастрофи.

Наталія Стойкова - керівниця міжнародного відділу ВП "Південноукраїнська АЕС":

Небезпека страшна. Якщо щось станеться з Запорізькою та Южноукраїнською, то Чорнобиль буде дрібним за своїми масштабами. Якщо пошкодять активну зону ректорних установок.

Енергетики переконані, ереф свідомо продовжує створювати загрози атомній безпеці України та лякає світ новою ядерною катастрофою. Найменші наслідки для мешканців півдня України - залишитися без світла, адже саме цю частину країни обслуговує Південноукраїнська АЕС.