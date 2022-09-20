Єрмак і радник Байдена провели переговори: названо теми [ Редагувати ]
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів переговори з радником президента США з національної безпеки Джейкобом Салліваном. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Сторони обговорили продовження військової допомоги Україні.
Єрмак під час переговорів розповів Саллівану про ситуацію на фронті та про заходи щодо захисту та відновлення нормального життя на деокупованих територіях.
Співрозмовники також обговорили продовження допомоги українській армії. Керівник Офісу президента подякував американським союзникам за те, що стоять пліч-о-пліч з українським народом у боротьбі з російською агресією.
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