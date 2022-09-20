Виступ путіна щодо "референдумів" в Україні перенесли: ЗМІ назвали дату [ Редагувати ]
Виступ президента росії володимира путіна щодо "референдумів" в Україні перенесли. Про це повідомляє видання Forbes.
Згідно з двома джерелами в адміністрації президента, записане звернення буде показано 21 вересня.
За інформацією від ЗМІ, це трапиться коли "прокинеться Далекий Схід".
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