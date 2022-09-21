Ворог уночі атакував ЗАЕС: є пошкодження на одному енергоблоці [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські окупанти у ніч проти 21 вересня обстріляли Запорізьку АЕС. Від удару ворога пошкоджень зазнало обладнання зв'язку одного з енергоблоків.
Про це повідомляє "Енергоатом".
"21 вересня 2022 року, о 01:13 в результаті чергового обстрілу Запорізької АЕС рашистськими терористами було пошкоджено обладнання зв'язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС", - зазначили у держпідприємстві.
Унаслідок атаки відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку.
Через втрату живлення відбувся аварійний запуск двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів охолодження палива.
"О 02:00 персоналом ЗАЕС була знайдена можливість і налагоджено живлення власних потреб енергоблоку №6 від системи шин інших енергоблоків станції. Дизель-генератори 6-го енергоблоку були вимкнені і переведені в режим чергування", - додали в "Енергоатомі".
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