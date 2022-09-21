Президент рф володимир путін звернувся до росіян з приводу так званої "спеціальної військової операції". "Подробиці" зібрали основні меседжі очільника кремля.

Мобілізація в рф

Російський президент оголосив часткову мобілізацію в росії. Вона розпочнеться вже з сьогоднішнього дня.

"Призову на військову службу підпадають лише ті громадяни, які перебувають у запасі і насамперед ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід", - розповів путін.

До речі, указ про часткову мобілізацію вже опубліковано на сайті кремля.

Ядерна загроза

Путін у ході звернення знову погрожував країнам Заходу ядерною зброєю, додавши, що "це не блеф".

За його словами, країни Заходу нібито підштовхують Україну до перенесення військових дій на територію росії.

"При загрозі своєї територіальної цілісності Росія використовує всі наявні кошти, це не блеф", - сказав він.

"Референдуми" на захоплених територіях України

Путін заявив, що росія підтримає "рішення громадян" на псевдореферендумах у захоплених регіонах України.

"Росія не може віддати близьких їй людей на розтерзання ката і не відгукнутися на їх прагнення визначати свою долю. Росія підтримає рішення, яке ухвалять жителі Донбасу, Запорізької та Херсонської областей", - заявив російський диктатор.