У середу, 21 вересня, в обмінних пунктах України курс долара у продажу зріс на 80 копійок до 42,25 гривні за долар. Про це свідчать дані моніторингу ринку.

Курс євро виріс на 80 копійок до 42,00 гривні за євро.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

купівля – 41,15 грн (40,60 – 20 вересня)

продаж – 42,25 грн (41,45 – 20 вересня) за долар.

Середній курс євро становить:

купівля – 40,26 – грн (40,20 – 20 вересня),

продаж – 42,00 грн (41,20 – 20 вересня) за євро.

Середній курс злотого складає:

купівля – 8,30 грн (8,30 – 20 вересня),

продаж – 8,85 грн (8,70 – 20 вересня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 21 вересня становить 36,5247 грн. за євро (+0,0183 грн.).