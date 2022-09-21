Які громади в зоні бойових дій та в окупації: в Україні скоротили перелік [ Редагувати ]
Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення військових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 10 вересня.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Загалом у переліку наразі 327 громад у 9 областях, це територіальні громади:
- Донецької (66),
- Харківської (56),
- Дніпропетровської (10),
- Луганської (37),
- Запорізької (56),
- Херсонської (49),
- Миколаївської (26),
- Сумської (22),
- Чернігівської (5) областей.
Перелік доповнився Марганецькою міською територіальною громадою Нікопольського району Дніпропетровської області.
Водночас з переліку виключені такі громади Запорізької області:
- Матвіївська сільська територіальна громада;
- Петро-Михайлівська сільська територіальна громада;
- Степненська сільська територіальна громада;
- Тернуватська сільська територіальна громада.
Критерії для громад
Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.
Є три критерії, на які при цьому спираються:
- території, які є тимчасово окупованими;
- території, що знаходяться в оточенні (блокуванні);
- території, на яких тривають активні бойові дії.
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