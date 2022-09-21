Коли ЗСУ отримають від Литви дрони-камікадзе [ Редагувати ]
Литва передасть Україні дрони-камікадзе Warmate, які були закуплені в рамках ініціативи компанії "Legion Of Boom". Про це повідомив посол України в Литовській Республіці Петро Бешта під час брифінгу.
Вони надійдуть до ЗСУ вже в жовтні-листопаді цього року.
Ми всі пам’ятаємо у травні перший литовський марафон по збору коштів на "Байрактар". Також (журналіст - ред.) Андрюс Тапінас у серпні провів марафон для закупівлі для України дронів-камікадзе. Цей проєкт реалізовується. Ми очікуємо, що десь у жовтні-листопаді ці дрони-камікадзе будуть уже в українській армії.
За словами посла, з початку повномасштабної війни Литва надала Україні військову допомогу на близько 120 млн євро.
Це становить близько 2% ВВП Литовської Республіки, крім того, до надання допомоги активно залучається і саме населення країни.
Бешта додав, що Вільнюс продовжує і буде продовжувати тренування для українських військових.
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