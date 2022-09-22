У росії визнали обмін полоненими, проте про Медведчука нічого не сказали [ Редагувати ]
У росії визнали обмін полоненими з Україною, під час якого рф повернула 55 російських окупантів. Про це повідомляє Міноборони росії.
При цьому про кума президента рф Віктора Медведчука, якого також обміняли, у зведенні Міноборони росії не сказано ні слова.
Минулий обмін полоненими у відомстві назвали "складним" і заявили, що російським окупантам, які вбивали українців, нібито "в полоні загрожувала смертельна небезпека".
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