Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти поліції моральності іранського режиму, а також керівників силових структур за жорстоке поводження та насильство проти іранських жінок та порушення прав мирних протестувальників у країні.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну США.

Крім того, до списку санкцій внесено сім високопоставлених керівників спецслужб та інших силових структур Ірану - поліції моральності, міністерства розвідки та безпеки, сухопутних військ, сил опору Басидж та правоохоронних сил.

"Ці чиновники керують організаціями, які регулярно застосовують насильство для придушення мирних протестувальників та членів іранського громадянського суспільства, політичних дисидентів, активістів за права жінок та членів іранської громади Бахаї", - йдеться у повідомленні.