Президент Польщі Анджея Дуду зреагував на ядерні погрози президента росії володимира путіна. Про це пише Polsat News.

Так, погрози Путіна ядерною зброєю сприймаються дуже серйозно. Але якщо він наважиться на такий крок - буде відповідь, бо США теж мають ядерну кнопку.

Сполучені Штати є великою ядерною державою, найбільшою військовою державою у світі, і те, що в США сприймають цю російську загрозу серйозно, також є загрозою для росії.

За його словами, якщо москва порушить усі табу і застосує навіть тактичну ядерну зброю проти України, яка не має ядерної зброї та сьогодні захищає свою територію, використовуючи лише звичайну зброю, то вона може очікувати на "відповідь".

путін і його оточення знають, що застосування будь-якого, навіть тактичного ядерного заряду до держави, яка не має ядерної зброї, поставить цих панів поза межами будь-якої світової політики.

Президент Польщі підкреслив, що це означатиме не лише трибуналу, відповідальності за скоєні злочини, а й просто виключення кремлівської верхівки й всієї росії з цивілізованого світу.