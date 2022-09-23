В Одесі лунають вибухи [ Редагувати ]
У п'ятницю, 23 вересня, в Одесі лунають вибухи та звуки пострілів. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
За попередньою інформацією, в області працює ППО.
Місцеві пабліки повідомляють, що у небі над Одесою літають іранські безпілотники і один із них нібито збили.
Схоже, ворог застосував у Одесі безпілотники-камікадзе Shahed 136 іранського виробництва.
Наразі офіційної інформації немає.
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