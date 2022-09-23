Росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе, є жертва [ Редагувати ]
У п'ятницю вдень, 23 вересня, російські окупанти атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок події загинула людина.
Про це повідомляє ОК "Південь" у Telegram.
"Одеса атакована дронами-камікадзе з моря", - йдеться у повідомленні.
Військові повідомили, що два дрони зруйнували адміністративну будівлю у припортовій зоні. Наразі з пожежею борються рятувальні служби.
При цьому наголошується, що один безпілотник "Шахид-136" збитий над морем силами протиповітряної оборони.
по темі
Аби стати абсолютним переможцем у цифровій війні,нашій армії потрібно ще більше безпілотних літальних апаратів. І це реально завдяки проекту "Армія дронів", який стартував 1-го липня.
Перший екземпляр автори проекту вже готові встановити в одеському парку. Наступні - планують виготовляти для Миколаєва, який рашисти обстрілюють ракетами та системами залпового вогню.
В Одеській області вдень 3 вересня буде чути вибух
Президент Володимира Зеленський заявив, що ЗСУ провели успішний контрнаступ завдяки військовій допомозі союзників