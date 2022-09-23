"Армія дронів": скільки надонатили українці та чому "електронні джмелі" такі важливі для Перемоги

Аби стати абсолютним переможцем у цифровій війні,нашій армії потрібно ще більше безпілотних літальних апаратів. І це реально завдяки проекту "Армія дронів", який стартував 1-го липня.