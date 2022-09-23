Президент Володимир Зеленський висловився про неоднозначну позицію Китаю, який намагається ігнорувати війну в Україні. Він визнав помилку українських дипломатів.

Про це повідомляє президент в інтерв'ю Ouest-France.

"До масштабного вторгнення між нашими країнами були канали зв'язку, у нас було багато економічного та торговельного співробітництва", - сказав Зеленський.

Глава держави підтвердив, що зараз Україна та Китай не співпрацюють, однак він би хотів, щоб Пекін надав допомогу. При цьому Зеленський вважає, що розмова з китайським лідером "була б складною сьогодні".

Президент визнав "слабке місце" та помилку української дипломатії. Зокрема, вона полягає у недостатній присутності представників України у певних регіонах світу, таких як Карибський басейн.