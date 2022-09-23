Зеленський засудив Китай за ігнорування війни в Україні [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський висловився про неоднозначну позицію Китаю, який намагається ігнорувати війну в Україні. Він визнав помилку українських дипломатів.
Про це повідомляє президент в інтерв'ю Ouest-France.
"До масштабного вторгнення між нашими країнами були канали зв'язку, у нас було багато економічного та торговельного співробітництва", - сказав Зеленський.
Глава держави підтвердив, що зараз Україна та Китай не співпрацюють, однак він би хотів, щоб Пекін надав допомогу. При цьому Зеленський вважає, що розмова з китайським лідером "була б складною сьогодні".
Президент визнав "слабке місце" та помилку української дипломатії. Зокрема, вона полягає у недостатній присутності представників України у певних регіонах світу, таких як Карибський басейн.
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