У Маріуполі стався вибух у школі, поранені діти [ Редагувати ]
В окупованому Маріуполі стався вибух у школі №45. Про це повідомляє Маріупольська міськрада.
Повідомляється, що у школі сталася детонація снаряда, коли туди полізли діти. Діти поранені, їх стан не відомий.
росія продовжує вбивати наших дітей. Така "якість" розмінування, бо їм байдуже на безпеку маріупольців. Вони не вважають їх за людей.
Нагадаємо, що на звільненій Харківщині на російських мінах за один день 18 вересня підірвалися 6 людей.
по темі
У полоні залишаються ще понад 2 тисячі оборонців Маріуполя. І боротьба за їхню свободу триває. За неї готові вже битися і їхні звільнені побратими. А поки - про перші хвилини на волі, про полон та плани на майбутнє - у матеріалі Ірини Баглай.
За минулу добу, за даними Харківської обласної військової адміністрації, у регіоні на мінах підірвалися шестеро мирних жителів! Усі - шпиталізовані з пораненнями.
11 грудня у Єревані пройде 20-ий дитячий пісенний конкурс Євробачення 2022
В окупованому Маріуполі знову помітили рух військової техніки росіян
В тимчасово захопленому Маріуполі сили супротиву підірвали патруль окупантів
Вони пройшли через жах і приниження фільтраційних таборів. Безправність, голод і холод. Історія молодої матері, яка з дворічним сином та братом-підлітком зуміла вирватися з росії і дістатися родичів на Хмельниччині - вражає. Подивіться.