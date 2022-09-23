В окупованому Маріуполі стався вибух у школі №45. Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

Повідомляється, що у школі сталася детонація снаряда, коли туди полізли діти. Діти поранені, їх стан не відомий.

росія продовжує вбивати наших дітей. Така "якість" розмінування, бо їм байдуже на безпеку маріупольців. Вони не вважають їх за людей.

Нагадаємо, що на звільненій Харківщині на російських мінах за один день 18 вересня підірвалися 6 людей.