В окупованому Маріуполі знову помітили рух військової техніки росіян. Про це повідомляється у Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Ворог переміщає її в бік Бердянська.

Несподіваний рух військових колон. По-перше, вся військова техніка інженерного напряму. Особливо цікаві понтони через Центр міста в бік Бердянська. По-друге, заїзд техники з новоазовського напряму, не донецького. По-третє - впреше у тому числі в бік Сартани на північ області. Продовжуємо відслідковувати ситуацію.

При цьому він додав, що російські війьскові повністю виїхали з с. Мелекіне, що під Маріуполем. Тепер там залишилися лише будівельники - "цивільні окупанти".