У Маріуполі помітили рух колони техніки окупантів (відео) [ Редагувати ]
В окупованому Маріуполі знову помітили рух військової техніки росіян. Про це повідомляється у Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
Ворог переміщає її в бік Бердянська.
Несподіваний рух військових колон. По-перше, вся військова техніка інженерного напряму. Особливо цікаві понтони через Центр міста в бік Бердянська. По-друге, заїзд техники з новоазовського напряму, не донецького. По-третє - впреше у тому числі в бік Сартани на північ області. Продовжуємо відслідковувати ситуацію.
При цьому він додав, що російські війьскові повністю виїхали з с. Мелекіне, що під Маріуполем. Тепер там залишилися лише будівельники - "цивільні окупанти".
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