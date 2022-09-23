На Луганщині - чергова "бавовна". Проте рашисти сподіваються втриматися і облаштовують першу лінію оборони в районі Сватового, а четверту - в районі Новоайдару. Проте досвід контрнаступу на Харківщині показує, що росіяни швидко втікають зі своїх ліній оборони. Євген Соломін - про останні новини зі східного фронту.

На окупованих після 24 лютого територіях Луганщини російські війська організовують кілька ліній оборони. Перша - в районі Сватового. Там рашисти в селах окопують техніку та облаштовуються самі. Та, вочевидь, нервують, бо часто курять. І все починає вибухати.

У район Старобільська окупанти підвезли комплекси С-300. Вони для повітряних цілей. Але росіяни ними луплять по цивільних об'єктах на землі, завдаючи максимальних руйнувань. Вночі С-300 летіли у бік Донеччини.

Під обстрілами і звільнена Білогорівка. Хоча від села лишилася хіба-що назва. Усі будинки окупанти розбомбили.

Мобілізація у терористичній "лнр" у розпалі: щойно, чоловіки зʼявляються на горизонті, опиняються в автобусі, який усіх везе у військкомат. Перевдягатися і далі - на фронт.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Я з перших днів звертався до людей, щоб вони евакуювались, щоб вони виїжджали. І особливо до чоловіків. Як ми бачимо зараз, всіх чоловіків мобілізують в армію. І в них велечезні шанси зараз загинути від куль українських солдатів. Тому що, на них буде наступати ворг. А те, що ця людина була вчора водієм, і її змусили піти в армію. То не ньому ж це не написане.

На Донеччині в окупантів палало. "Бавовна" в захопленій Ясинуватій спричинила потужній вибух на залізничному вузлі. Місцеві мешканці повідомляють, що на станції стояли ешалони з бронетехнікою росіян.

Словʼянськ напередодні обстріляли ракетами. Вирви тут - двометрові. Проте жертв та постраждалих вдалося уникнути.

Терористи з росії вкотре обстріляли Часів Яр. "Суперточні" рашистські ракети і цього разу прилетіли у суто "невійськові" обʼєкти.

Павло Дяченко, інспектор Бахмутського відділення поліції:

Зруйнована музична школа, дуже суттєво пошкоджено приміщення бібліотеки, також тут знаходився центр надання адміністративних послуг. Приміщення музичної школи знищено вщент.

Під російськими обстрілами була Бахмутська громада, Торецьк, та Орлівка. Убили 4 цивільних, одного поранили. Зруйновано міст, пошкоджено 11 будинків.

У Торецьку росіяни пошкодили 2-поверховий будинок, магазин та інші будівлі - загинуло 2 людини, 5 поранено.

Є влучання ракетою у 9-поверхівку. Рятувальникам вдалося витягти з-під завалів 19 людей, серед яких двоє дітей. Щастя, що більшість мешканців - евакуювалися. Також напередодні росіяни зруйнували нову амбулаторію в Орлівці.

Руслан Осипенко, керівник ГУ НПУ у Донецькій обл.:

Агресор бʼє по всій інфраструктурі, не дивлячись, що живе мирне населення, бʼє по приватному сектору, навчальним обʼєктам.

Безперервно вели обстріли на Донецькому та Горлівському напрямках.

Єдині, хто проривається до міст та сіл уздовж лінії фронту, - військові та поліцейські.

Зараз у нас поліція робить, як лєкар-пекар і аптекар. Тобто усі функції виконує: за пожежників, за швидку медичну допомгу разом зі своїми прямими обовʼязками.

Евакуація нині - під обстрілами та під вірші Лесі Українки.