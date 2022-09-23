В Україні - сезон збирання винограду! Більше половини вітчизняних виноградників знаходяться на Одещині, а там центром вирощування цієї культури є Болградський район та берег мальовничого озера Ялпуг. Саме звідти повернувся наш одеський кореспондент та вже готовий розказати: який врожай сонячної ягоди цьогоріч та які проблеми існують у галузі.

"Совіньйон", "Аліготе", "Сухолиманський"… На полях Болградського району - врожайна пора. Виноград збирають цілими родинами. З ранку до ночі. Працівники розповідають: щоб лоза вродила, за рослинами треба доглядати цілий рік. Перерва хіба що у січні.

Оксана Касімова, виноградарка:

Это ж мы сначала зимой обрезку делаем, потом мы делаем сухую подвязку, зелёную подвязку, обломку, копаем - и в конце остаётся вот это вот наша уборка. Так - со стороны посмотреть: вроде легко, но нам иногда бывает оченьтрудно!

У цьому підприємстві - сто двадцять гектарів виноградників: ягоди потрібно збирати швидко, адже за ними постійно полюють птахи. Щоб їх відлякати - використовують акустичну систему, що імітує крики хижаків. Звучить доволі екзотично.

Віктор Вербанов, бригадир виноградарів:

Это имитация беркута, мелкие птицы, которые слышат вот эти все звуки - отсюда просто улетают!

У місцевій адміністрації розповідають - рік видався дуже засушливим: опадів майже не було. Втім, показникиврожайності - навіть вищі, ніж минулого сезону. Передусім тому, що аграрії самі зрошували угіддя.

Геннадій Бамбура, голова Болградської районної військової адміністрації:

Незважаючи на збройну агресію російської федерації, наші всі підприємства - виноградарі та винороби - працюють в звичному режимі. Вони не скорочуються, вони не звільняють людей, вони працюють, сплачують податки, сплачують зарплату людям і допомагають Збройним Силам України, звісно.

Урожаєм задоволені і самі аграрії: ягода соковита, солодка, налита енергією сонця. Тепер головне - не згаяти час та зробити так звану вологозарядку полів: щоб рослини наситилися водою.

Іван Кулінський, керівник агропідприємства:

Вот сейчас, когда уберётся виноград, нам нужно сохранить этот лист, чтобы он дотянул до самых морозов. Должна созреть вот эта палка за счёт зелёного листа: чем дольше он продержится и лучше будет палка, тем будет более качественный урожай следующего года!

З полів цей виноград потрапляє на переробні підприємства. Спочатку ягоди висипають у бункер-приймач, звідти - до спеціальної дробарки.

Юрій Греков, головний винороб агропідприємства:

Где происходит отделение ягодки от веточки, на которой она держится и после этого с помощью насоса-машины он перекачивается в пресса, которые позволяют максимально щадяще давить виноград и получить максимально высококачественный сок, из которого в будущем получится высококачественное вино.

Далі - процес бродіння, і ось - вино вже розливається по пляшках.

Винороби кажуть: цьогоріч їм дуже важко. Раніше і так були проблеми зі збутом продукції, а нині через повномасштабну агресію та окупацію певних територій - і поготів. Тим не менш, знаходять можливість передавати армії і пальне, і автівки.

Юрій Тінтулов, співвласник агропідприємства:

Ну, знаєте: ми працюємо на оптимізмі - саме вино і виноград, як сонячна ягода - вони до цього спонукають нас! Все одно хочеться якогось розвитку. Я гадаю, що якби ми увійшли в Євросоюз, ми б отримали якійсь квоти, можливо, на це виробництво: тобто наші зони виноградарські були б зафіксовані, можливо, ми могли б сподіватися на якійсь навіть дотації.

В Інституті виноградарства і виноробства кажуть: дійсно - вже кілька років галузь перебуває у скруті, і що найстрашніше - деякі аграрії навіть змушені викорчовувати виноградники. І поки на рівні держави влада намагається поліпшити ситуацію, свій внесок можуть зробити і пересічні українці.

Ірина Ковальова, директорка ННЦ "Інститут виноградарства і виноробства ім. Таїрова":