росія не може створити мобілізаційний резерв навіть низької якості - ISW [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російська мобілізаційна система щосили намагається виконати завдання, поставлене президентом иолодимиром путіним, і, швидше за все, не зможе створити мобілізовані резервні сили навіть низької якості, якщо Кремль не зможе швидко вирішити фундаментальні та системні проблеми.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Вкрай націоналістична та провоєнна спільнота блогерів закликає Кремль швидко розв'язувати мобілізаційні питання, але він навряд чи зможе задовольнити їхні вимоги, зазначають аналітики.
Розбіжності з указом про мобілізацію та із заявами президента рф володимира путіна про категорії чоловіків, що звільняються від мобілізації, також викликають гнів та недовіру до самого Кремля.
Непорівнянні процеси мобілізації у різних регіонах можуть посилити соціальну напруженість у росії.
Ключові висновки аналітиків ISW
- російські зусилля щодо часткової мобілізації в перші дні страждають від серйозних та системних проблем.
- Протести, напади на призовні пункти та акти вандалізму відбулися по всій росії у перші 48 годин після оголошення часткової мобілізації.
- Українські сили продовжували наступ на північ і на північний захід від Лимана.
- Українські сили продовжили кампанію з перехоплення на Херсонщині та зберігали оперативну мовчанку щодо просування українців на осі.
- російські сили продовжували без успіху атакувати район Бахмута і на північний захід від Донецька.
- Повідомляється, що українські сили збили безпілотник іранського виробництва Mohajer-6 у невстановленому районі Чорного моря, ймовірно, неподалік Одеси.
- російська окупаційна влада розпочала період голосування на своїх фіктивних "референдумах" про анексію 23 вересня з відкритого примусу та фальсифікації даних про явку.
- російська окупаційна влада залишалася в стані підвищеної готовності, щоб запобігти нападам партизанів.
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За даними ЗМІ, призвати у військо в росії планують понад мільйон солдат. Хоча пєсков це й заперечує. Хоча ще тиждень тому він заперечував саму можливість мобілізації. Тож хто куди тікає з росії? І як у федерації відбувається полювання на чоловіків - розкаже далі Марина Біленька.