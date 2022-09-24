російська мобілізаційна система щосили намагається виконати завдання, поставлене президентом иолодимиром путіним, і, швидше за все, не зможе створити мобілізовані резервні сили навіть низької якості, якщо Кремль не зможе швидко вирішити фундаментальні та системні проблеми.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Вкрай націоналістична та провоєнна спільнота блогерів закликає Кремль швидко розв'язувати мобілізаційні питання, але він навряд чи зможе задовольнити їхні вимоги, зазначають аналітики.

Розбіжності з указом про мобілізацію та із заявами президента рф володимира путіна про категорії чоловіків, що звільняються від мобілізації, також викликають гнів та недовіру до самого Кремля.

Непорівнянні процеси мобілізації у різних регіонах можуть посилити соціальну напруженість у росії.

Ключові висновки аналітиків ISW