Окупанти знову обстріляли Запоріжжя: випустили близько 10-ти ракет [ Редагувати ]
Окупанти знову обстріляли Запоріжжя. Випустили по обласному центру близько 10-ти ракет. Відомо про трьох постраждалих. Із легкими травмами їх ушпиталили. У місті пошкоджено обʼєкти інфраструктури, у будинках вибуховою хвилею повибивало вікна. Під ворожим вогнем обласний центр опинився й напередодні. Усі подробиці - далі.
Чим запорізька автомийка не догодила росіянам - загадка. Проте сюди прителіло. На стоянці пошкоджено десятки приватних автівок.
Хотя бы стекла убрать и заклеить, потому что сейчас дожди, будут холода. Оно же все намокнет.
Хоч якось привести до ладу потрощене авто намагається пан Олександр. Його машина тепер без скла та з побитим кузовом. Чоловік каже: тішить хіба те, що транспорт - заводиться. Але як відновлюватиме іномарку, поки не має і гадки.
Олександр, власник авто:
Еще если честно немного в шоке вообще от того, что случилось, чтоб подсчитывать, будет видно. Пока не знаю ни что делать, ни где чинить, ни как чинить.
Поруч із Олександром оглядає своє авто і його батько.
Олександр, власник авто:
Стекло разбито, крыша, машину подкрутило, я не знаю, мне кажется, ее взрывной волной подняло и опустило на землю, а сверху вот это все асфальт, бетон.
Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. У деяких будинках повибивало шибки. Останнім часом ворог щодоби завдає нових ударів по Запоріжжю. Бʼє по житлових кварталах та обʼєктах інфраструктури. Напередодні ракети С-300 поцілили і в місцевий заклад відпочинку.
Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової адміністрації:
Загинула тут одна людина, на жаль, 65-річний працівник цього закладу і 5 людей постраждало, вони поранені, доставлені до лікарні. На жаль, у ворога таких ракет дуже багато і тому треба обовʼязково дотримуватись правил повітряної тривоги.
Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків із ЗМІ ГУ ДСНС у Запорізькій обл.:
Інший прильот стався по обʼєкту інфраструктури у місті Запоріжжі, на місті виникла пожежа о 08.10 рятувальникам вдалося локалізувати, а о 08.30 повністю ліквідувати це загорання.
Містяни зізнаються: вибухи, які лунають щодоби, лякають.
Каріна, бариста:
Страшно, когда люди проходят, детки пугаются, вот это страшно, а так мы взрослые нам более проще к этому относиться.
Валентина, жителька Запоріжжя:
Не можешь ни спать, ничего, потому что, ой Господи, а что нас дальше ждет…
Заради безпеки правоохоронці та місцева влада закликають жителів не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Поки лунають сирени, перебувати в укриттях або дотримуватися правила двох стін.
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