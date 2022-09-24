За життя 17-річної дівчини‚ яка постраждала від рашистської ракетної атаки у селищі Чаплиному, борються лікарі [ Редагувати ]
За життя дівчини‚ яка постраждала від рашистської ракетної атаки у День Незалежності у селищі Чаплиному на Дніпропетровщині, борються лікарі. Фото машини, в якій того дня їхала з батьками 17-річна Анастасія, бачили десятки тисяч українців. Батько та мати загинули, і лише доньці вдалося вискочити з полум'я. Проте вона отримала важкі травми та опіки.
Втім, прогноз позитивний, лікарі трьох медичних закладів України стабалізували стан пацієнтки. Проте лікування ще не завершене. Подробиці знає Вікторія Балицька.
17-річна Настя у важкому стані і поки що не може говорити. ЇЇ брат розповідає - у День Незалежності автомобіль, у якому їхала сестра з батьками, потрапив під ворожий ракетний обстріл у Чаплиному на Дніпропетровщині. Машина спалахнула. Дівчина до останнього залишалася в салоні, бо вірила, що батько й мати просто непритомні і ось-ось отямляться.
Денис, брат Анастасії:
Машина загорелась, в общем там погибли родители. А по её рассказу, она выбралась, она ждала пока выйдет мама, ей стало горячо, очень сильно начала кричать, она очень ждала маму когда она выйдет, и не дождавшись, просто сняла ремень и выбежала.
Спроба врятувати батьків дорого коштувала Насті - вона отримала важкі травми та опіки.
Ярема Безніско, завідувач відділення інтенсивної терапії лікарні Святого Миколая 1-го медоб'єднання:
Травми є серйозні. Тобто там є комбінована травма та ушкодження головного мозку, ушкодження великі опіки глибокі верхньої кінцівки та нижньої кінцівки правої. Ну і дитина загалом у важкому стані на фоні зараження крові. Так званого сепсису.
Першу невідкладу допомогу дівчині надали у місцевій лікарні. Згодом за її життя боролися лікарі у Дніпрі.
Щойно стан Насті стабілізувався, її перевезли до столичного Охматдиту, а вже звідти - до львівської лікарні першого медобʼєднання. Тут пацієнтку ретельно готували до транспортування в Австрію. І цей день настав.
У супроводі брата Дениса та медиків Анастасія в автомобілі ектренної медицини вирушає за кордон.
Вікторія Біліцька, анестезіолог НДСЛ "Охматдит":
Зробили тут обстеження. Провели, переконалися, що пацієнт є транспортабельним. І продовжуємо транспортувати пацієнта. Далі їдемо до Польщі, а потім на літак до Австрії.
В австрійській клініці Насті зроблять кілька пластичних операцій та обпечену рятуватимуть руку.
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Зараз вони працюють на загрозливих напрямках. Паралельно влаштовуючи регулярні десантні тренування. Про одне з таких - у наступному матеріалі.
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